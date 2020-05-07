吳德榮：周日晚起 梅雨季第一道移動性鋒面南下

對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨，中央氣象局發布大雨特報，今天清晨至上午新竹以北地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天氣溫稍降；北部、東半部及中南部山區有局部短暫陣雨的機率，中南部平地影響不大，仍偏熱。北部22至30度、中部23至34度、南部23至35度、東部22至31度。

明天至周日白天暖氣團逐日增強，各地恢復晴朗炎熱；午後山區及東半部有局部短暫陣雨的機率，部分鄰近平地偶爾受影響。

他說，周日晚起至下周一梅雨季第一道移動性鋒面南下、其結構較強；各地雲量增多，轉變為有局部陣雨或雷雨的天氣，並有伴隨小範圍劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨的機率；各地氣溫下降、北台轉涼。

下周二各地仍有局部陣雨；但隨鋒面南移，天氣由北而南、依序逐漸好轉。下周三各地恢復為晴朗炎熱的天氣，午後山區有局部短暫陣雨的機率。