因地制宜 交通部擬增停車新標線

都會區停車位一位難求，家長違停接送的亂象頻傳，立委提案修正道路交通管理處罰條例，建議增設「紅虛線」，讓有接送孩子需求的家長，可暫時停車卅秒。交通部表示，已找相關單位討論，新增一種新的停車管制標線種類，可供道路主管機關因地制宜，可審慎檢討。

立法院交通委員會昨進行道交條例相關草案審查。有關新增紅虛線可暫停卅秒的草案，還包括停車超過卅秒，擬開罰三百元至六百元不等；超過三分鐘，開罰六百元至一千兩百元。

交通部路政司長陳文瑞說，已邀集各直轄市政府、警察機關及相關單位研商討論，其中北市府也提案希望可再新增停車定義，基於民眾在日常生活確實有上下人、客的需求，新增一種新的停車管制標線種類。

國民黨立委李昆澤提醒，新設紅虛線可能有標線複雜、警方執勤難以認定等問題，況且卅秒是否足夠學童上下車，是否產生後方來車追撞等問題，呼籲交通部應做好相關配套措施。

此外，貨車行進時，因裝載貨物綑綁不實，或轉彎重心不穩等因素，貨物脫落意外頻傳，以國道為例，平均一年物品散落案件就超過四萬件之多，藍綠立委昨也提案修法要求提高罰則，建議罰則應從現行的三千元至九千元，提高六千至一萬八千元不等。

路政司說，提高罰鍰額度確實有助於遏止違規行為，至於罰鍰金額，尊重委員會綜合審議結果。相關草案預計今天逐條審查。

至於台六十一西濱彰化段區間測速路上路不到兩個月，遭駕駛人踢爆測速設備精確性有問題，隨後更爆出區間測速儀器沒有經過標準局的檢驗，也沒納入國家法定度量衡，導致全台九縣市、十七處路段實施區間測速路，都遭外界質疑設備恐有失準的問題。

昨天交委會通過立委趙正宇等人臨時提案，要求交通部會同地方政府等相關單位，在一個月內檢測、確認區間測速系統運作正常前，應暫停區間測速執法。

警政署說，會在一個月內請各縣市確認系統運作狀況，若有異常，會要求地方立即暫停使用，另建議全面撤消罰單。