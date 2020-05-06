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鋒面掠過台灣北部海面 北部、東北部明留意局部陣雨

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
中央氣象局表示，今天(6日)鋒面通過帶台灣北部海面，各地以多雲到晴的天氣為主，明天(7日)各地為多雲到晴的天氣，北部雲量較多，清晨有零星降雨的機率，東半部有局部短暫陣雨，西半部山區有局部午後短暫雷陣雨。圖／擷取自中央氣象局網站
中央氣象局表示，今天(6日)鋒面通過帶台灣北部海面，各地以多雲到晴的天氣為主，明天(7日)各地為多雲到晴的天氣，北部雲量較多，清晨有零星降雨的機率，東半部有局部短暫陣雨，西半部山區有局部午後短暫雷陣雨。圖／擷取自中央氣象局網站

中央氣象局表示，今天(6日)鋒面通過帶台灣北部海面，各地以多雲到晴的天氣為主，明天(7日)各地為多雲到晴的天氣，北部雲量較多，清晨有零星降雨的機率，東半部有局部短暫陣雨，西半部山區有局部午後短暫雷陣雨。

溫度部分，氣象局表示，明天北部、東半部高溫約28至31度，中南部高溫約33、34度，南投及南高屏近山區或河谷有局部36度以上高溫，紫外線指數偏高，尤其是中南部地區，提醒大家外出做好防曬工作並多補充水分。

氣象達人彭啟明則是在臉書上表示，今有鋒面掠過，冷暖空氣交會北台灣，北部及東北部留意局部短暫陣雨，中南部持續晴朗炎熱，注意防曬；周五、六全台穩定，周日則有鋒面南下。

氣象局也提醒，金馬地區明天易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意氣象及航班資訊。

此外，根據環保署空氣品質預報資訊：明天宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級；詳查環保署網站查詢，網址為http://goo.gl/hE5Oct

氣象局 高溫 防曬

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