9.3億一人獨得 宅神曝「10大中獎者公式」網讚爆

連槓24期、累積獎金高達9.3億元的大樂透頭獎，昨（5日）晚在台中市南屯區開出，且由1人獨得，讓不少網友開玩笑表示「又是公務員中獎了嗎？」對此，宅神朱學恒也在臉書分享一套「中獎者公式」，引發熱烈討論。

大樂透頭獎9.3億元，昨晚獎落台中市南屯區「欣賦彩券行」，彩券行老闆開心透露，原本店內就有風生水起、象神等風水擺設，近期又有鳳蝶飛入，認為是個好兆頭，沒想到真的開出頭獎。

開獎結果一出，讓許多民眾既羨慕又忌妒，宅神朱學恒也在臉書PO文表示「是一名中年公務人員／老闆沒有印象因為生意太好，戴著眼鏡微胖／中等身材／長得有點像金正恩，剛好路過彩券行試試手氣／平常就有固定簽注的養牌習慣，中獎之後不會告訴同事／會拿來理財／會捐一部分做公益」，文末還附註「可以隨機組合唷」。

貼文曝光後，網友紛紛留言笑說「老闆眼皮這幾天一直跳」、「公務員真好，工作穩定又容易中頭獎」、「公關公司員工感謝您幫忙想劇本」、「中肯，很像天橋底下說書的」、「一天到晚都嘛是公務員中獎」。