瓦斯烹調製造污染 增加氣喘風險

長期使用瓦斯爐烹調，會使室內空氣品質比戶外還髒，可能導致氣喘、心臟病等慢性病。專家指出，在疫情期間由於民眾居家時間變長、烹煮頻率增加，烹煮過程中所產生的二氧化碳還有各種爐具的顆粒污染，若未注意恐怕會對民眾健康帶來更大風險，像是心臟病、氣喘等。

瓦斯爐烹調污染

據《英國衛報》報導，洛基山研究所與多間環保團體研究發現，燃燒石化燃料的爐具讓民眾可能暴露在比戶外空氣還要糟5倍的環境下。目前約3分之1的美國家庭以瓦斯爐烹調食物，但過程中會產生二氧化氮與二氧化碳還有各種爐具所製造的顆粒污染，老舊或年久失修的爐具則製造更多污染，包括一氧化碳。

研究人員希爾斯表示，「即使長久知道這個問題，但很多人並不在意。我們已經習慣家中有燃燒設備的存在。」

過去研究也指出，即使是暴露在短期二氧化氮增加環境下，也會讓兒童氣喘風險提高，家中有瓦斯爐的兒童，出現氣喘症狀風險增加42%。在澳洲有12.3%童年氣喘也與瓦斯爐有關。除此之外，二氧化氮也會讓慢性阻塞性肺部疾病更嚴重，也與心臟問題、糖尿病與癌症有關。

改用電爐降低風險

據《每日郵報》報導，報告也指出，有瓦斯爐的家庭，室內二氧化氮濃度會比使用電爐的家庭高達4倍。某些情況下，有瓦斯爐的家庭，室內空氣品質不佳程度更超越美國環保署制定的戶外空氣品質標準，而且美國環保署也認為，長期暴露氮與兒童出現氣喘有關聯。

另外，由於電爐不會排放大量二氧化氮等燃燒污染物質，因此本質上比瓦斯爐更清潔。在第一項已公佈的研究中，研究人員也發現，用電爐取代瓦斯爐會讓廚房二氧化氮濃度中間值降低51％。

對此，研究人員指出，最好解決辦法就是改裝電爐，但家中已有瓦斯爐的民眾也可在開窗、安裝抽油煙機或使用空氣清淨器與安裝一氧化碳偵測器。

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