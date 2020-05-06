快訊

蔡英文一句「佳龍怎變最後一名」 觀光局加班3天清倉紓困

航特部歸仁基地飛行訓練 直升機重落地2員均安

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瓦斯烹調製造污染 增加氣喘風險

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
瓦斯爐會製造空氣汙染以及危害健康，使用時必須通風。(Photo by rho-desj on Flicker under Creative Commons license)
瓦斯爐會製造空氣汙染以及危害健康，使用時必須通風。(Photo by rho-desj on Flicker under Creative Commons license)

長期使用瓦斯爐烹調，會使室內空氣品質比戶外還髒，可能導致氣喘心臟病等慢性病。專家指出，在疫情期間由於民眾居家時間變長、烹煮頻率增加，烹煮過程中所產生的二氧化碳還有各種爐具的顆粒污染，若未注意恐怕會對民眾健康帶來更大風險，像是心臟病、氣喘等。

瓦斯爐烹調污染

據《英國衛報》報導，洛基山研究所與多間環保團體研究發現，燃燒石化燃料的爐具讓民眾可能暴露在比戶外空氣還要糟5倍的環境下。目前約3分之1的美國家庭以瓦斯爐烹調食物，但過程中會產生二氧化氮與二氧化碳還有各種爐具所製造的顆粒污染，老舊或年久失修的爐具則製造更多污染，包括一氧化碳。

研究人員希爾斯表示，「即使長久知道這個問題，但很多人並不在意。我們已經習慣家中有燃燒設備的存在。」

過去研究也指出，即使是暴露在短期二氧化氮增加環境下，也會讓兒童氣喘風險提高，家中有瓦斯爐的兒童，出現氣喘症狀風險增加42%。在澳洲有12.3%童年氣喘也與瓦斯爐有關。除此之外，二氧化氮也會讓慢性阻塞性肺部疾病更嚴重，也與心臟問題、糖尿病與癌症有關。

改用電爐降低風險

據《每日郵報》報導，報告也指出，有瓦斯爐的家庭，室內二氧化氮濃度會比使用電爐的家庭高達4倍。某些情況下，有瓦斯爐的家庭，室內空氣品質不佳程度更超越美國環保署制定的戶外空氣品質標準，而且美國環保署也認為，長期暴露氮與兒童出現氣喘有關聯。

另外，由於電爐不會排放大量二氧化氮等燃燒污染物質，因此本質上比瓦斯爐更清潔。在第一項已公佈的研究中，研究人員也發現，用電爐取代瓦斯爐會讓廚房二氧化氮濃度中間值降低51％。

對此，研究人員指出，最好解決辦法就是改裝電爐，但家中已有瓦斯爐的民眾也可在開窗、安裝抽油煙機或使用空氣清淨器與安裝一氧化碳偵測器。

【更多精采內容，詳見

氣喘 空氣品質 心臟病

延伸閱讀

高壓鋼管施工 台南麻豆地區明天天然氣將停供一整天

氣喘患者依賴急救吸入劑 醫界：恐惡化

多數氣喘患者依賴急救吸入劑 醫界：可能提高惡化風險

怕染疫不回診 氣喘者亂停藥恐惡化

相關新聞

中南部4縣市明持續高溫 山區恐出現局部短暫雨

天氣持續炎熱，中央氣象局表示，明天(7日)中午前後，南投縣、台南市、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的...

驚！昨首度國內五機場國際客「全掛蛋」 松機只剩載貨

新冠肺炎疫情衝擊全球航空業，不只桃園機場刷新啟用41年來最低運量紀錄，昨天國內五大機場甚至同時出現國際線旅客「掛蛋」狀況...

台灣設計師爆抄襲爭議！空間設計團隊大量抄襲 遭原作者抗議

在Youtube上有60萬粉絲的台灣空間設計團隊「Lo-Fi House」，4月底被網友爆出抄襲風波，然而卻因為團隊第一時間處理不恰當，使風波越演越烈，被網友翻出更多抄襲的作品。網友甚至將此事告知作品被抄襲的設計師，其中有一位外國設計師於instagram上以限時動態痛斥其侵權行為。

他集齊陳時中業配「零確診套餐」 網一看大驚：地獄食譜

指揮中心指揮官陳時中已成為時下「最強業配王」，上月27日荷蘭向台灣防疫致意時的荷蘭煎餅及28日為慶祝睽違36天以來0確診發送的龜苓膏都在當天銷售一空，連六日零確診時還搬了六顆大西瓜慶祝，有網友蒐集了陳時中業配的「零確診套餐」，吸引許多網友討論。

豬血湯好吃的秘訣是什麼？ 網友曝「這2配菜」是美味關鍵

「豬血」是台灣的特色美食同時也是許多外國人最怕的美食之一，近期有網友好奇豬血湯好吃的秘訣是什麼，引起網友們熱烈的討論。

色弱患者日常有多悲劇？ 他上廁所、進超商「根本陷阱地獄」

「這個圖案上面數字是什麼」不少人做健檢時都會聽到這一句，被要求要在密密麻麻的圓點中看出隱藏的文字，是用來測試色弱、色盲所使用的工具。色弱對日常生活會造成什麼衝擊？有苦主分享切身之痛，就連上廁所、進超商，都是一連串的悲劇。

台大名醫施景中接生 雙胞胎出生竟然相隔3個月創紀錄

台大醫院婦產部名醫施景中在臉書分享最近為產婦接生龍鳳雙胞胎，第一個孩子早產在24周就出生，經過安胎，第二個孩子隔了87天...

故宮四月門票收入慘跌99% 院長認證「史上最慘紀錄」

在新冠肺疫風暴之下，故宮四月份的參觀人次、門票收入都創下史上最慘紀錄。立委林奕華今於立法院教委會質詢故宮院長吳密察時，透...

基市餐廳男員工染漢他病毒 衛生局長：不會人傳人

衛福部疾管署昨天公布國內新增1例漢他病毒出血熱病例，為今年第4例，是一名在餐廳工作的40多歲男性，是今年北部首例。基隆市...

貨物掉落案件頻傳害「犁田」 立院提案修法提高罰則

貨車行進時，因裝載貨物綑綁不實，或是轉彎重心不穩等因素，貨物脫落意外頻傳，以國道為例，平均一年物品散落案件就超過4萬件。...

瓦斯烹調製造污染 增加氣喘風險

長期使用瓦斯爐烹調，會使室內空氣品質比戶外還髒，可能導致氣喘、心臟病等慢性病。專家指出，在疫情期間由於民眾居家時間變長、烹煮頻率增加，烹煮過程中所產生的二氧化碳還有各種爐具的顆粒污染，若未注意恐怕會對民眾健康帶來更大風險，像是心臟病、氣喘等。

國際油價大跌 國際線燃油附加費實施16年首降零元

國際原油價格大跌，根據民航局最新核定，國際線燃油附加費短程航線從5美元調降到0元，長程航線則從13美元調降為0元，10日...

熱門新聞

大樂透9.3億獎落台中一人獨得 彩券行連兩周開出大獎

財神爺來我這吧！大樂透頭獎9.2億 獎號出爐

色弱患者日常有多悲劇？ 他上廁所、進超商「根本陷阱地獄」

驚！昨首度國內五機場國際客「全掛蛋」 松機只剩載貨

我第四例漢他病毒出血熱個案現蹤 創五年同期新高

7-11可愛新貨到！「貓貓蟲咖波雨衣、Hello Kitty造型保冰杯」快衝一波

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。