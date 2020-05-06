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中南部4縣市明持續高溫 山區恐出現局部短暫雨

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
中央氣象局表示，明天(7日)中午前後，南投縣、台南市、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。圖／氣象局提供
中央氣象局表示，明天(7日)中午前後，南投縣、台南市、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。圖／氣象局提供

天氣持續炎熱，中央氣象局表示，明天(7日)中午前後，南投縣、台南市、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。

氣象局提醒，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

氣象專家吳德榮也在「洩天機教室」專欄中指出，根據新模式模擬顯示，明(7)日氣溫稍降；北部、東半部及中南部山區有局部短暫雨的機率，中南部平地影響不大。週五(8日)至下周日(10日)，白天暖氣團增強，各地恢復晴朗炎熱，午後山區有局部短暫陣雨的機率，部分鄰近平地略受影響。

吳德榮表示，下周日(10日)晚起至下周一(11日)，「梅雨季」第1道「移動性」鋒面南下，其結構較強；各地雲量增多，轉變為有局部陣雨或雷雨的天氣，亦有「劇烈」天氣發生的機率；各地氣溫下降、北台轉涼。下周二(12日)各地仍有局部陣雨；但隨鋒面南移，天氣由北而南、依序好轉。

吳德榮 氣象局

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