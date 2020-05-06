驚！昨首度國內五機場國際客「全掛蛋」 松機只剩載貨

新冠肺炎疫情衝擊全球航空業，不只桃園機場刷新啟用41年來最低運量紀錄，昨天國內五大機場甚至同時出現國際線旅客「掛蛋」狀況，讓人不慎唏噓。其中最為人驚訝的是松山機場也鬧空城。對此，松機表示最近航班受到各國管制大量減少，航空公司也開始多飛貨機。民航局則說，除了長榮航空開始客艙載貨，中華航空和台灣虎航也有申請，昨已通過虎航申請。

根據民航局最新統計資料，國內六大機場（桃機、松機、台中、高雄、花蓮、台南）在昨天出現疫情爆發以來，首度五大機場（扣除桃機）國際、兩岸、港澳航線旅客數皆為零，航空界紛紛表示驚訝，畢竟松山機場先前即便受到疫情衝擊，都還會有零星旅客，昨天不只沒有國際旅客，連兩岸航線旅客也沒有。

對此，松山機場主任徐乃新說，昨天的確沒有任何國際跟兩岸航線旅客，只有一班長榮貨機，以客艙載貨。

徐乃新說，松機以往國際及兩岸航線以飛日韓和大陸為主，不過近期受到管制條件影響，航班數大減。現在只剩廈門航線人最多，一周兩到三班，每班200多人。另外原先有飛上海虹橋，現在都改為統一飛上海浦東。

針對客艙載貨部分，民航局說除了先前已通過申請的長榮陸續在飛外，華航跟台虎都已向民航局申請，昨天已通過虎航的申請，華航則仍在審理中。至於腹艙載貨，民航局則說航空公司皆有申請並都通過。

對於旅客數大減，交通部航政司則表示，當旅客量小，鼓勵航空站設施可以提升部分就加緊做、提前來做。以松機來說，就讓年底年度大保養提前施工因應；花蓮機場也趁著疫情趕快整修廁所、停機坪。