基市餐廳男員工染漢他病毒 衛生局長：不會人傳人

衛福部疾管署昨天公布國內新增1例漢他病毒出血熱病例，為今年第4例，是一名在餐廳工作的40多歲男性，是今年北部首例。基隆市衛生局長吳澤誠今天說，在患者工作的餐廳200公尺範圍內，都進行完整的消毒清潔，並進行老鼠監視，也抓到老鼠送驗。

吳澤誠說，老鼠傳染的途徑主要是飛沫傳染，基本上不會人傳人，因此環境的清潔和消毒很重要，尤其有食物的地方，不要再讓老鼠有蓄積的機會。不管是夜市、市場、餐廳都要做好環境的消毒，這個患者周邊200公尺都已做好環境清潔和消毒工作，基本人不會人傳人，所以民眾不要緊張，只要做好消毒的工作就可。

老鼠並沒有咬到人，不是透過血液的傳染途徑，而是透過接觸性的飛沫傳染，老鼠的分泌物、體液透過環境的飛沫傳染方式，工作環境都已消毒完畢，也有抓到老鼠送檢驗解剖。200公尺範圍內都有設置老鼠的監測，一有抓到就會送驗，測量老鼠的病毒率。

衛福部疾管署昨天公布國內新增1例漢他病毒出血熱病例，為今年第4例，是一名在餐廳工作的40多歲男性，是今年北部首例；疾病管制署指出，北部個案4月10日起出現發燒、腹瀉、全身痠痛等症狀就醫，因症狀未改善，於4月11日收治住院並進行通報。因第一次採檢結果無法確認，4月27日再次採檢，於昨日確診。

基隆市衛生局指出，確診病例多數為男性感染者，年齡層則以40歲以上較多，巿場、夜市之住民及工作人員為感染漢他病毒之高危險群，業者應加強環境清潔。