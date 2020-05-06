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豬血湯好吃的秘訣是什麼？ 網友曝「這2配菜」是美味關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇豬血湯好吃的秘訣是什麼，引起網友們熱烈的討論。 圖／聯合報系 記者翁禎霞攝影，示意圖
有網友好奇豬血湯好吃的秘訣是什麼，引起網友們熱烈的討論。 圖／聯合報系 記者翁禎霞攝影，示意圖

「豬血」是台灣的特色美食同時也是許多外國人最怕的美食之一，近期有網友好奇豬血湯好吃的秘訣是什麼，引起網友們熱烈的討論。

一名網友在「批踢踢實業坊」八卦版發文，他工作結束後和前輩去吃小籠包，店裡也有賣豬血湯，相當美味，湯裡超多韭菜，不過很可惜那家小籠包店在其他鄉鎮，沒辦法常去吃，他也不禁好奇「韭菜是豬血的秘訣嗎？我吃某家只覺得他粉腸湯好喝而已」，於是他詢問網友們，希望有人能幫他解惑。

大部分網友認為，酸菜和韭菜是美味的關鍵，「香菜」、「湯頭選用大骨湯下去熬煮豬血，酸菜和韭菜增加味道」、「我喝過好喝的，都加一堆韭菜」、「用排骨酥提味」、「韭菜加酸菜」、「沙茶量要剛剛好」。

不過，有網友則認為其他食物比豬血好吃，「豬血糕比較好吃」、「鴨血屌打豬血」。

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