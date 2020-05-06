聽新聞
test
0:00 / 0:00
國際油價大跌 國際線燃油附加費實施16年首降零元
國際原油價格大跌，根據民航局最新核定，國際線燃油附加費短程航線從5美元調降到0元，長程航線則從13美元調降為0元，10日正式生效。這是台灣實施航空燃油附加費實施16年來，首度歸零情況發生。
民航局說，根據中油5月份公布的國際油價，每桶原油從47多美元，調降至29.62美元，遠低於收取附加費標準，因此核定5月份燃油附加費用，國際長程線及短程線皆降至0元，但強調並非取消。
民航局說，近期國際油價大幅下跌，疫情發生以來從前兩年原油從每桶80到90多美元，3月份剩70多美元，4月份47多美元，5月份僅剩29多美元。
民航局說，燃油附加費大幅降低意味著機票價格變便宜，不過就算很便宜也沒人敢搭。後續疫情回穩，市場需求有望增加，屆時價格會再回來。
2004年7月因應油價高漲造成航空公司燃油成本大幅增加，為適度反映部分成本以達永續經營目標，全球絕大部分航空公司針對國際航線以收取燃油附加費之方式因應。依照我國民航法及航空客貨運價管理辦法規定，國際線客運燃油附加費屬運價之一。
航空公司收取前應報請民航局轉報交通部備查，目前國籍航空公司國際航線客運燃油附加費收取標準，依中油國際航空燃油公告牌價變化而調整。民航局每月初會就中油國際航空燃油公告牌價與國籍航空公司所收取客運燃油附加費加以檢視調調整。當換算成每桶40美元以上時，可向旅客收取航空燃油附加費。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言