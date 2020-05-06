國際油價大跌 國際線燃油附加費實施16年首降零元

「這個圖案上面數字是什麼」不少人做健檢時都會聽到這一句，被要求要在密密麻麻的圓點中看出隱藏的文字，是用來測試色弱、色盲所使用的工具。色弱對日常生活會造成什麼衝擊？有苦主分享切身之痛，就連上廁所、進超商，都是一連串的悲劇。

2020-05-06 10:49