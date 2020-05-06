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荷葉邊眼罩、頸枕新上市 BALENCIAGA陪你在家浪漫補眠
之前就曾經推出眼罩商品的BALENCIAGA，最近又發揮誇張高調的設計精神打造了全新的眼罩和頸枕，材質和造型都比之前的基本款更進化，剛好符合現在防疫時期多待在家的使用需求，戴上眼罩和頸枕慵懶補眠、追劇囉！
這次新上市的BALENCIAGA眼罩和頸枕同樣是以全黑配色搭白色品牌Logo，但是不同以往的是用了書寫體呈現更放鬆優閒的情調，還特別加上了荷葉邊增添浪漫造型感，外層布料以絲綢製成，柔滑舒適。布料和外觀上的升級，不管是在家使用或是待疫情威脅解除後的出國度假旅程隨身攜帶，都更能體驗到備受寵愛的感覺，就算是把眼罩隨興放在頭上，把頸枕綁在登機箱上都是一種搶眼造型。
眼罩和頸枕售價分別為175元美金（約5230元台幣）和525元美金（約15700元台幣），不過目前這兩款商品台灣櫃上並沒有販售，有興趣的時尚迷可以透過網購平台SSENSE購買。
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