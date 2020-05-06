快訊

不用大熱天排隊申請！99萬農民一萬元補貼直送帳戶

《誰是被害者》：死後才能「發聲」？那些等待被看見的傷痕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貨物掉落案件頻傳害「犁田」 立院提案修法提高罰則

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
貨車行進時，因裝載貨物綑綁不時，或是轉彎重心不穩等因素，貨物脫落意外頻傳，以國道為例，平均一年物品散落案件就超過4萬件。 圖／國道公路警察局提供
貨車行進時，因裝載貨物綑綁不時，或是轉彎重心不穩等因素，貨物脫落意外頻傳，以國道為例，平均一年物品散落案件就超過4萬件。 圖／國道公路警察局提供

貨車行進時，因裝載貨物綑綁不實，或是轉彎重心不穩等因素，貨物脫落意外頻傳，以國道為例，平均一年物品散落案件就超過4萬件。為此，藍綠立委都提案修正道路交通處罰條例第三十條，要求提高罰則，若所載貨物滲漏、飛散、脫落或氣味惡臭；裝載危險物品若未依車規定車道行駛，也可開罰。

至於罰鍰部分，國民黨立委洪孟楷等17人提案，認為應從現行的3000元至9000元，提高至1萬3000元不等；民進黨立委陳素月等18人則是提案，認為罰鍰應直接提高到6000元至1萬8000元不等。

洪孟楷表示，根據最新統計，107年汽車貨運總運量8.6億公噸，其中6成5由營運貨車運送，3成5由自用貨車運送，至於自用貨車數量為96.8萬輛、營業貨車8萬多輛，相較於106年的數據都增加不少，顯見自用及營業用貨車裝載運輸量，以及車輛數都有提升的趨勢，法規應該要與時俱進，將裝載貨運的脫落，以及裝載危險物品未依規定車道行駛，都列為開罰項目。

洪孟楷說，10多年自己還在念大學的時候，騎機車遇到一輛大貨車，當時就覺得前方貨車的貨物有可能或掉落，果然莫非定律發揮，貨車貨物掉落下來，自己也當場「犁田」，且因為當時法制觀念不完整，貨車司機最後只給了200元就打發。

洪孟楷說，連他自己都會遇到這種事情，相信台灣很多人也有類似情形，建議提高罰則，最高罰款應從現行的9000元提高到1萬3000元，才能嚇阻累犯。

陳素月說，汽機車載運貨物行進間，貨物掉落、摔落案件頻傳，光是國道散落物案件就超過4萬件，嚴重影響國道安全，尤其國道車速很快，一但車輛閃避不及就會出車禍，摔落物沒有處理好，也會引發二次事故，因此要求提高罰則，不只是針對國道，一般道路也一樣，希望可以有效遏阻相關事故發生。

路政司表示，提高罰鍰額度確實有助於遏止違規行為，至於罰鍰金額，尊重委員會綜合審議結果。

國道 洪孟楷 事故

延伸閱讀

人潮熱點APP功能疫情結束後下架 可研議維持

批公開評金正恩 立委怒槓國安局長「台上互瞪」良久

藍委擬修法 違反消防安全設備規定最高罰50萬

太陽花攻占政院判決逆轉 藍委：當然該究責

相關新聞

台灣設計師爆抄襲爭議！空間設計團隊大量抄襲 遭原作者抗議

在Youtube上有60萬粉絲的台灣空間設計團隊「Lo-Fi House」，4月底被網友爆出抄襲風波，然而卻因為團隊第一時間處理不恰當，使風波越演越烈，被網友翻出更多抄襲的作品。網友甚至將此事告知作品被抄襲的設計師，其中有一位外國設計師於instagram上以限時動態痛斥其侵權行為。

他集齊陳時中業配「零確診套餐」 網一看大驚：地獄食譜

指揮中心指揮官陳時中已成為時下「最強業配王」，上月27日荷蘭向台灣防疫致意時的荷蘭煎餅及28日為慶祝睽違36天以來0確診發送的龜苓膏都在當天銷售一空，連六日零確診時還搬了六顆大西瓜慶祝，有網友蒐集了陳時中業配的「零確診套餐」，吸引許多網友討論。

色弱患者日常有多悲劇？ 他上廁所、進超商「根本陷阱地獄」

「這個圖案上面數字是什麼」不少人做健檢時都會聽到這一句，被要求要在密密麻麻的圓點中看出隱藏的文字，是用來測試色弱、色盲所使用的工具。色弱對日常生活會造成什麼衝擊？有苦主分享切身之痛，就連上廁所、進超商，都是一連串的悲劇。

台大名醫施景中接生 雙胞胎出生竟然相隔3個月創紀錄

台大醫院婦產部名醫施景中在臉書分享最近為產婦接生龍鳳雙胞胎，第一個孩子早產在24周就出生，經過安胎，第二個孩子隔了87天...

故宮四月門票收入慘跌99% 院長認證「史上最慘紀錄」

在新冠肺疫風暴之下，故宮四月份的參觀人次、門票收入都創下史上最慘紀錄。立委林奕華今於立法院教委會質詢故宮院長吳密察時，透...

荷葉邊眼罩、頸枕新上市 BALENCIAGA陪你在家浪漫補眠

之前就曾經推出眼罩商品的BALENCIAGA，最近又發揮誇張高調的設計精神打造了全新的眼罩和頸枕，材質和造型都比之前的基...

貨物掉落案件頻傳害「犁田」 立院提案修法提高罰則

貨車行進時，因裝載貨物綑綁不實，或是轉彎重心不穩等因素，貨物脫落意外頻傳，以國道為例，平均一年物品散落案件就超過4萬件。...

中油回應環團抗議觀塘三接：全球未發生LNG儲槽爆炸

針對環團於昨（5）日召開「揭開觀塘三接不讓居民知道的公安秘密」記者會，指中油第三座液化天然氣接收站設於觀塘工業區，如發生...

疫情趨緩 台南藥師公會：口罩應提早回歸市場機制

台南市藥師公會今天表示，目前疫情趨緩，同時口罩的數量足夠，政府應考慮讓口罩回歸市場機制，回到原來的通路買賣，不僅讓國內的...

「被遺忘的睪丸」癌化機率高10倍 醫師提醒別輕忽

高雄一名46歲男性因急性左下腹部疼痛到高雄市立聯合醫院外科就診，經醫師理學檢查，懷疑是左側腹股溝疝氣，疑有腸壞死，醫生發...

花蓮上午11點25分近海地震 太魯閣震度2級　

中央氣象局地震測報中心今上午11時25分發布小區域有感地震地震報告，指花蓮近海發生芮氏規模3.9地震，震央在花蓮縣政府東...

保養做公益！肌膚之鑰捐助女童上學、京城之霜助受暴

母親節將至，除了對自己的媽媽表達謝意外，該怎麼發揮大愛呢？保養品牌也做公益，頂級保養品牌肌膚之鑰與聯合國兒童基金會UNI...

熱門新聞

大樂透9.3億獎落台中一人獨得 彩券行連兩周開出大獎

財神爺來我這吧！大樂透頭獎9.2億 獎號出爐

獨／學生吃吃到飽「奧步多吃30分鐘」 公館餐廳好心寒

身份證有「2」牛小排只要16元！王品8餐廳母親節都優惠

比氣炸鍋更神奇 OZEN自動翻炒氣炸爐上烤下炒快速出餐

全家霜淇淋必吃口味？ 老饕激推「這2款」萬年不敗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。