貨物掉落案件頻傳害「犁田」 立院提案修法提高罰則

貨車行進時，因裝載貨物綑綁不實，或是轉彎重心不穩等因素，貨物脫落意外頻傳，以國道為例，平均一年物品散落案件就超過4萬件。為此，藍綠立委都提案修正道路交通處罰條例第三十條，要求提高罰則，若所載貨物滲漏、飛散、脫落或氣味惡臭；裝載危險物品若未依車規定車道行駛，也可開罰。

至於罰鍰部分，國民黨立委洪孟楷等17人提案，認為應從現行的3000元至9000元，提高至1萬3000元不等；民進黨立委陳素月等18人則是提案，認為罰鍰應直接提高到6000元至1萬8000元不等。

洪孟楷表示，根據最新統計，107年汽車貨運總運量8.6億公噸，其中6成5由營運貨車運送，3成5由自用貨車運送，至於自用貨車數量為96.8萬輛、營業貨車8萬多輛，相較於106年的數據都增加不少，顯見自用及營業用貨車裝載運輸量，以及車輛數都有提升的趨勢，法規應該要與時俱進，將裝載貨運的脫落，以及裝載危險物品未依規定車道行駛，都列為開罰項目。

洪孟楷說，10多年自己還在念大學的時候，騎機車遇到一輛大貨車，當時就覺得前方貨車的貨物有可能或掉落，果然莫非定律發揮，貨車貨物掉落下來，自己也當場「犁田」，且因為當時法制觀念不完整，貨車司機最後只給了200元就打發。

洪孟楷說，連他自己都會遇到這種事情，相信台灣很多人也有類似情形，建議提高罰則，最高罰款應從現行的9000元提高到1萬3000元，才能嚇阻累犯。

陳素月說，汽機車載運貨物行進間，貨物掉落、摔落案件頻傳，光是國道散落物案件就超過4萬件，嚴重影響國道安全，尤其國道車速很快，一但車輛閃避不及就會出車禍，摔落物沒有處理好，也會引發二次事故，因此要求提高罰則，不只是針對國道，一般道路也一樣，希望可以有效遏阻相關事故發生。

路政司表示，提高罰鍰額度確實有助於遏止違規行為，至於罰鍰金額，尊重委員會綜合審議結果。