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中油回應環團抗議觀塘三接：全球未發生LNG儲槽爆炸

聯合報 / 記者黃有容/台北即時報導

針對環團於昨（5）日召開「揭開觀塘三接不讓居民知道的公安秘密」記者會，指中油第三座液化天然氣接收站設於觀塘工業區，如發生爆炸將有相當於8萬公噸黃色炸藥(TNT) 威力。中油過了一夜，今（6）日回應，國內LNG儲槽及安全設施都是依據國際標準及規範設計施作，不會出現爆炸，且截至目前為止全球並未發生LNG儲槽爆炸事件。

中油說明，液化天然氣(LNG)儲槽是儲存極低溫液化天然氣，必須給予大量熱能才能成為氣態的天然氣，並非儲存一點火即可爆炸的黃色炸藥，且國內LNG儲槽及安全設施都是依據國際標準及規範設計施作，並按國際標準進行量化風險分析，「並不會出現環團所擔心的情況」。

中油表示，截至目前為止全球並未發生LNG儲槽爆炸事件，因為LNG儲槽是儲存極低溫(-165℃)液化天然氣，槽體必須有極佳保溫設計，外槽為有混凝土內襯鋼板，內槽為特殊9%鎳鋼，內外層間填充保溫材，可避免外部熱能傳至槽內。此外，儲槽有多重釋壓裝置，若槽內LNG氣化造成壓力上升略大於大氣壓力，可將天然氣排放以釋放槽內壓力，不會使壓力蓄積在槽內，槽內也不會有氧氣。

關於國內LNG儲槽設計標準，中油解釋，國內LNG儲槽及安全設施都是依據國際標準及規範設計施作，每個儲槽都設有冷卻撒水設備，萬一發生火災將直接撒水把儲槽降溫，避免儲槽被加熱釀災。

中油指出，所興建的LNG儲槽都進行安全量化風險分析，包括台中接收站儲槽及觀塘三接儲槽。三接儲槽在可行性評估階段即委託工研院依據國際標準，使用挪威DNV所發展PHAST軟體進行模擬，評估結果，爆壓影響範圍都在廠區範圍內。至於環團所指行政院前災害防救專業諮詢委員蔡嘉一所提數據的真正背景內涵，中油將進一步瞭解釐清。

另外，關於歷史上曾出現兩次LNG儲槽爆炸，包括1944年美國克里夫蘭天然氣儲槽爆炸，以及1998年中國西安煤氣天然氣儲槽爆炸，中油表示，前者年代LNG儲存技術剛起步，且儲槽材質較差，與目前LNG儲槽材質、儲存技術都不相同，而西安煤氣公司液化氣爆炸，更是因管理所內液化氣罐泄漏導致。

爆炸 中油

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