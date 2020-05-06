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疫情趨緩 台南藥師公會：口罩應提早回歸市場機制

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市藥師公會建議口罩應提早回歸市場機制。圖／公會提供
台南市藥師公會建議口罩應提早回歸市場機制。圖／公會提供

台南市藥師公會今天表示，目前疫情趨緩，同時口罩的數量足夠，政府應考慮讓口罩回歸市場機制，回到原來的通路買賣，不僅讓國內的口罩製造商可以去搶外銷訂單，也對國內經濟有幫助。

公會今天指出，中央流行疫情指揮中心宣布醫用口罩徵用、禁止出口將延長到6月底，但是從目前現狀況來看，民眾手中的口罩數量應該足夠，最近指揮中心發起捐口罩幫助國外的活動，到5月4日，已有46萬人捐出370萬片口罩，應該考慮提早讓口罩恢復市場機制。

公會常務監事史宗良表示，因為國內口罩的徵用與禁止出口還未解禁，現在國外採購口罩只能跟中國大陸買，中國製的口罩品質不如台灣，台灣口罩就算品質非常好也無法開放外銷，若不快點開放，市場占有率可能就會被中國大陸給搶走，這不僅是口罩商的損失，也會使台灣的出口萎縮。

史宗良表示，實名制口罩讓台灣防疫成功，目前民眾對口罩的需求已非急如星火那麼迫切需要，社區藥局的口罩販售也要早點回歸到自由買賣市場，讓民眾過著正常的生活，不必再排隊買口罩；有口罩需求的人，到藥局就可方便購買；沒口罩需求的人，也不用感到實名制沒去買，好像權益受損而非買不可。

公會理事長吳振名也表示，疫情剛爆發時，民眾為了怕買不到口罩而拼命在市場搶購，甚至囤貨，才會瞬間讓原有口罩市場銷售通路上的貨被一掃而空，從2月6日實施實名制已三個月，全國的民眾也都買了好幾輪的口罩，有些人家裏的備用口罩應該也都有庫存量，如果能早日回歸市場機制、自由買賣，那些因家人生病住院而真正需用到較大量口罩的民眾，可以多買來符合自己實際的需求，不用再被實名制口罩的片數給牽制住；而需求量小、甚至家裏口罩備貨量足夠的民眾，也不用擔心因為買口罩有實名制限制的關係，不買，市場上的通路也買不到，而不得不去先買來備用。

口罩 疫情

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