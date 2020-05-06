聽新聞
test
0:00 / 0:00
「被遺忘的睪丸」癌化機率高10倍 醫師提醒別輕忽
高雄一名46歲男性因急性左下腹部疼痛到高雄市立聯合醫院外科就診，經醫師理學檢查，懷疑是左側腹股溝疝氣，疑有腸壞死，醫生發現他左側陰囊內沒有睪丸，安排會診泌尿科。透過理學及電腦斷層檢查後，發現該名男性患有隱睪症，睪丸在左側腹股溝內，已有急性壞死情形，緊急為患者開刀，手術後病理證實為隱睪症併發睪丸癌，所幸癌細胞尚未擴散，術後恢復良好。
高雄市立聯合醫院泌尿科主任蘇進明說，隱睪症是男性發育時，睪丸由腹腔往陰囊下降的過程中斷，或是帶路的軟組織沒有進入到陰囊，使得睪丸無法有效落在陰囊。若忽略檢查，睪丸長期受腹內高溫影響，不僅造成睪丸的造精能力變差，未來癌化成為睪丸癌的風險將高出10倍。
蘇指出，男嬰在新生兒健檢時就可以得知是否有隱睪，建議在1至2歲期間接受手術治療，讓睪丸的發育、功能較有利。手術方法依照隱睪位置判斷，若睪丸位置較低，可經由腹股溝開刀，找到隱睪及精索，將其與腹膜作充分剝離，讓睪丸有足夠的長度可以被拉到陰囊內，固定在陰囊壁。
臨床上在檢查隱睪症問題時，也有部分小朋友會因為情緒緊張，造成提睪肌收縮，將睪丸拉到下腹部，使得檢查時摸不到睪丸，稱作「伸縮性睪丸」，通常在青春期後會恢復正常，蘇進明提醒家長多留意孩子成長狀況，除基本的健康檢查外，可透過換尿布時，多觀察陰囊外觀或是以觸摸方式關心孩子的睪丸發育，如有異狀，要盡早就醫治療。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言