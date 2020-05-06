「被遺忘的睪丸」癌化機率高10倍 醫師提醒別輕忽

高雄一名46歲男性因急性左下腹部疼痛到高雄市立聯合醫院外科就診，經醫師理學檢查，懷疑是左側腹股溝疝氣，疑有腸壞死，醫生發現他左側陰囊內沒有睪丸，安排會診泌尿科。透過理學及電腦斷層檢查後，發現該名男性患有隱睪症，睪丸在左側腹股溝內，已有急性壞死情形，緊急為患者開刀，手術後病理證實為隱睪症併發睪丸癌，所幸癌細胞尚未擴散，術後恢復良好。

高雄市立聯合醫院泌尿科主任蘇進明說，隱睪症是男性發育時，睪丸由腹腔往陰囊下降的過程中斷，或是帶路的軟組織沒有進入到陰囊，使得睪丸無法有效落在陰囊。若忽略檢查，睪丸長期受腹內高溫影響，不僅造成睪丸的造精能力變差，未來癌化成為睪丸癌的風險將高出10倍。

蘇指出，男嬰在新生兒健檢時就可以得知是否有隱睪，建議在1至2歲期間接受手術治療，讓睪丸的發育、功能較有利。手術方法依照隱睪位置判斷，若睪丸位置較低，可經由腹股溝開刀，找到隱睪及精索，將其與腹膜作充分剝離，讓睪丸有足夠的長度可以被拉到陰囊內，固定在陰囊壁。