他集齊陳時中業配「零確診套餐」 網一看大驚：地獄食譜
指揮中心指揮官陳時中已成為時下「最強業配王」，上月27日荷蘭向台灣防疫致意時的荷蘭煎餅及28日為慶祝睽違36天以來0確診發送的龜苓膏都在當天銷售一空，連六日零確診時還搬了六顆大西瓜慶祝，有網友蒐集了陳時中業配的「零確診套餐」，吸引許多網友討論。
一名網友在「Dcard」美食版發文，他蒐集了陳時中部長業配的「零確診套餐」，照片中有仁和堂龜苓膏、荷蘭GOUDA’S焦糖煎餅、西瓜及粉紅色的背景， 「很苦的龜苓膏、很甜的焦糖煎餅，再加上新鮮的西瓜搭配粉色背景」，沒想到意外地合適，令原po不禁期待下次的業配產品。
不過，第二、三張照片原po卻把三種食物全部混合在一起，龜苓膏上放著一片焦糖煎餅再加上一小塊西瓜，全部絞碎後再吃，網友看了直呼，「無法接受」。
網友看到三種食物加在一起紛紛表示，「感覺像是地獄食譜，看到照片我就不行了」、「分開擺拍還好，加在一起超不行」、「那塊西瓜好像生肉…」、「不要玩食物」、「加在一起看起來好可怕」、「我覺得不行」、「這些不是給你加在一起吃的吧！」、「加在一起真的母湯」、「他們分開吃無罪，但加在一起就是死罪！」
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