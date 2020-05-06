快訊

不用大熱天排隊申請！99萬農民一萬元補貼直送帳戶

《誰是被害者》：死後才能「發聲」？那些等待被看見的傷痕

疫情衝擊社福團體陷寒冬 藥廠伸援助弱勢

中央社 / 台北6日電

武漢肺炎疫情衝擊，社福團體面臨募款寒冬之際，還得想方設法取得防疫物資，負擔沉重。最近不僅聯合勸募啟動急難救助方案，知名藥廠也相繼捐款、捐物資，協助弱勢家庭度過難關。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎）疫情衝擊，民眾生計大受影響，社福團體也面臨募款寒冬，不僅擔心服務被迫中斷，甚至因防疫物資取得不易，而買到劣質產品。

宜蘭竹林養護院服務超過100名長輩，由於許多長輩需定期就醫治療，為強化防疫，凡是出入醫院的長者都得待在隔離室，購買防疫物資已成為沉重負擔。

台東地區的兒少服務單位也反映，疫情期間額溫槍不是太貴就是缺貨，最後竟買到劣質額溫槍，根本派不上用場。

看見社福團體困境，聯合勸募近日首次啟動疫情型態的急難救助專案，將原本2到4個月作業時間縮短為一個半月，至今共接獲來自18縣市、155個社福團體申請12種品項、共1萬542件防疫物資，其中92%單位說買不到額溫槍，但總算在4月底前將防疫物資送到社福團體手中。

知名藥廠台灣諾華向瑞士總部申請新台幣180萬元急難救助基金。台灣諾華總裁謝麗娟表示，在全球皆遭受疫情影響之際，諾華也做出相對的因應，盼協助各社福單位取得防疫物資，也藉此拋磚引玉呼籲各界投身公益。

友華生技也捐出3000多罐奶粉、營養補充品以及嬰幼兒清潔用品等物資給家扶基金會全台8個中心，轉贈有需要的弱勢家庭，幫助貧困家庭的嬰幼兒健康成長，減輕弱勢家庭負擔。

疫情 弱勢家庭 募款

延伸閱讀

防疫失職 湖北逾3,000位黨員幹部被處分

電信業跨業結盟 防疫期低資費當道

友華送愛心 捐贈家扶基金會營養品及嬰幼兒清潔用品

在學期間懷孕首度破千人 校園小媽媽休學創新高

相關新聞

台灣設計師爆抄襲爭議！空間設計團隊大量抄襲 遭原作者抗議

在Youtube上有60萬粉絲的台灣空間設計團隊「Lo-Fi House」，4月底被網友爆出抄襲風波，然而卻因為團隊第一時間處理不恰當，使風波越演越烈，被網友翻出更多抄襲的作品。網友甚至將此事告知作品被抄襲的設計師，其中有一位外國設計師於instagram上以限時動態痛斥其侵權行為。

他集齊陳時中業配「零確診套餐」 網一看大驚：地獄食譜

指揮中心指揮官陳時中已成為時下「最強業配王」，上月27日荷蘭向台灣防疫致意時的荷蘭煎餅及28日為慶祝睽違36天以來0確診發送的龜苓膏都在當天銷售一空，連六日零確診時還搬了六顆大西瓜慶祝，有網友蒐集了陳時中業配的「零確診套餐」，吸引許多網友討論。

色弱患者日常有多悲劇？ 他上廁所、進超商「根本陷阱地獄」

「這個圖案上面數字是什麼」不少人做健檢時都會聽到這一句，被要求要在密密麻麻的圓點中看出隱藏的文字，是用來測試色弱、色盲所使用的工具。色弱對日常生活會造成什麼衝擊？有苦主分享切身之痛，就連上廁所、進超商，都是一連串的悲劇。

台大名醫施景中接生 雙胞胎出生竟然相隔3個月創紀錄

台大醫院婦產部名醫施景中在臉書分享最近為產婦接生龍鳳雙胞胎，第一個孩子早產在24周就出生，經過安胎，第二個孩子隔了87天...

故宮四月門票收入慘跌99% 院長認證「史上最慘紀錄」

在新冠肺疫風暴之下，故宮四月份的參觀人次、門票收入都創下史上最慘紀錄。立委林奕華今於立法院教委會質詢故宮院長吳密察時，透...

荷葉邊眼罩、頸枕新上市 BALENCIAGA陪你在家浪漫補眠

之前就曾經推出眼罩商品的BALENCIAGA，最近又發揮誇張高調的設計精神打造了全新的眼罩和頸枕，材質和造型都比之前的基...

貨物掉落案件頻傳害「犁田」 立院提案修法提高罰則

貨車行進時，因裝載貨物綑綁不實，或是轉彎重心不穩等因素，貨物脫落意外頻傳，以國道為例，平均一年物品散落案件就超過4萬件。...

中油回應環團抗議觀塘三接：全球未發生LNG儲槽爆炸

針對環團於昨（5）日召開「揭開觀塘三接不讓居民知道的公安秘密」記者會，指中油第三座液化天然氣接收站設於觀塘工業區，如發生...

疫情趨緩 台南藥師公會：口罩應提早回歸市場機制

台南市藥師公會今天表示，目前疫情趨緩，同時口罩的數量足夠，政府應考慮讓口罩回歸市場機制，回到原來的通路買賣，不僅讓國內的...

「被遺忘的睪丸」癌化機率高10倍 醫師提醒別輕忽

高雄一名46歲男性因急性左下腹部疼痛到高雄市立聯合醫院外科就診，經醫師理學檢查，懷疑是左側腹股溝疝氣，疑有腸壞死，醫生發...

花蓮上午11點25分近海地震 太魯閣震度2級　

中央氣象局地震測報中心今上午11時25分發布小區域有感地震地震報告，指花蓮近海發生芮氏規模3.9地震，震央在花蓮縣政府東...

保養做公益！肌膚之鑰捐助女童上學、京城之霜助受暴

母親節將至，除了對自己的媽媽表達謝意外，該怎麼發揮大愛呢？保養品牌也做公益，頂級保養品牌肌膚之鑰與聯合國兒童基金會UNI...

熱門新聞

大樂透9.3億獎落台中一人獨得 彩券行連兩周開出大獎

財神爺來我這吧！大樂透頭獎9.2億 獎號出爐

獨／學生吃吃到飽「奧步多吃30分鐘」 公館餐廳好心寒

身份證有「2」牛小排只要16元！王品8餐廳母親節都優惠

比氣炸鍋更神奇 OZEN自動翻炒氣炸爐上烤下炒快速出餐

全家霜淇淋必吃口味？ 老饕激推「這2款」萬年不敗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。