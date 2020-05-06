疫情衝擊社福團體陷寒冬 藥廠伸援助弱勢
武漢肺炎疫情衝擊，社福團體面臨募款寒冬之際，還得想方設法取得防疫物資，負擔沉重。最近不僅聯合勸募啟動急難救助方案，知名藥廠也相繼捐款、捐物資，協助弱勢家庭度過難關。
受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎）疫情衝擊，民眾生計大受影響，社福團體也面臨募款寒冬，不僅擔心服務被迫中斷，甚至因防疫物資取得不易，而買到劣質產品。
宜蘭竹林養護院服務超過100名長輩，由於許多長輩需定期就醫治療，為強化防疫，凡是出入醫院的長者都得待在隔離室，購買防疫物資已成為沉重負擔。
台東地區的兒少服務單位也反映，疫情期間額溫槍不是太貴就是缺貨，最後竟買到劣質額溫槍，根本派不上用場。
看見社福團體困境，聯合勸募近日首次啟動疫情型態的急難救助專案，將原本2到4個月作業時間縮短為一個半月，至今共接獲來自18縣市、155個社福團體申請12種品項、共1萬542件防疫物資，其中92%單位說買不到額溫槍，但總算在4月底前將防疫物資送到社福團體手中。
知名藥廠台灣諾華向瑞士總部申請新台幣180萬元急難救助基金。台灣諾華總裁謝麗娟表示，在全球皆遭受疫情影響之際，諾華也做出相對的因應，盼協助各社福單位取得防疫物資，也藉此拋磚引玉呼籲各界投身公益。
友華生技也捐出3000多罐奶粉、營養補充品以及嬰幼兒清潔用品等物資給家扶基金會全台8個中心，轉贈有需要的弱勢家庭，幫助貧困家庭的嬰幼兒健康成長，減輕弱勢家庭負擔。
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