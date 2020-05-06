台灣設計師爆抄襲爭議！空間設計團隊大量抄襲 遭原作者抗議

在Youtube上有60萬粉絲的台灣空間風格設計團隊「Lo-Fi House」，4月底被網友爆出抄襲風波，然而卻因為團隊第一時間處理不恰當，使風波越演越烈，被網友翻出更多抄襲的作品。網友甚至將此事告知作品被抄襲的設計師，其中有一位外國設計師於instagram上以限時動態痛斥其侵權行為。

Lo-Fi House於4月底被Dcard網友翻出用於居家布置的畫作，是參考網站Pinterest上的圖所畫出的。再加上Lo-Fi團隊第一時間回應不恰當，被網友認為有意淡化抄襲的事實，引起網友憤怒。網友更翻出Lo-Fi House網站上所賣的居家布置產品，如畫作、抱枕等，也有抄襲的嫌疑，使風波不斷延燒。

網友發現lo-fi house用於居家布置的畫作，是參考網站Pinterest上的圖所畫出的。圖擷自 Dcard

lo-fi house網站上販售要價$3799的畫作竟是抄襲。圖擷自 Dcard

而其中一位被抄襲的外國設計師Shatha Al Dafai，經台灣網友告知後，在IG的限時動態上PO文怒斥，「你不能因為在網站上看到我的創作便使用（抄襲、參考）我的作品來銷售」、「『哦，我只是在網站上看到的』，這不能作為抄襲的藉口」。

面對一連創抄襲風波，Lo-Fi House也二度發出道歉聲明滅火，並承諾將「下架有爭議的影片」、「聯絡創作者取得後續授權事宜」，並主動聯繫購買畫作及雜誌者進行退款，及強化員工對智慧財產權概念的訓練。

但許多網友對Lo-Fi House的道歉聲明並不買單，「根本在迴避『抄襲』的事實啊！只輕描淡寫的說是『爭議』！」、「我看這聲明稿覺得滿避重就輕的，對於抄襲只用了「爭議性」來帶過。我覺得做設計行業就應該忠於原創、不能抄襲，侵害別人的智財權是非常嚴重的事情，他們團隊該好好道歉。」