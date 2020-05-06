保養做公益！肌膚之鑰捐助女童上學、京城之霜助受暴
母親節將至，除了對自己的媽媽表達謝意外，該怎麼發揮大愛呢？保養品牌也做公益，頂級保養品牌肌膚之鑰與聯合國兒童基金會UNICEF合作，京城之霜也與現代婦女基金會合作，雪花秀則是將感謝醫護的免費護手活動，延長到5月底。
肌膚之鑰連續多年與聯合國兒童基金會UNICEF合作，2020年再度與UNICEF攜手，即日起至6月30日，購買肌膚之鑰精萃光采激光晶露，部分營收將支持UNICEF，共同推動全球女童的助學計畫。UNICEF發現，全球有超過9,700萬的女童，因為各種因素無法上學，而教育是能女孩，學習平等的第一步。
牛爾的京城之霜從從2018年起，就發起「我愛我的全能媽媽」公益活動，過去2年募集超過180萬元，幫助受暴婦幼，今年持續與現代婦女基金會合作，持續主打「我愛我的全能媽媽」活動，即日起至5月19日，只要購買入京城之霜60植萃十全頂級全能乳120ml，就捐出30元給現代婦女基金會，提供給「受暴婦幼扶助計畫」專款專用。
雪花秀為感謝醫護人員的抗疫辛勞，即日起至5月底前，推出持相關工作證至全台雪花秀專櫃，只要事先預約，就可以享受雪花秀滋陰生人蔘系列護手服務乙次，另還能享受專屬購物優惠。
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