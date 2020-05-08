推動小病自我用藥 社區健保藥局的前線防疫

文 / 林筱穎（倡議企劃）

中華民國藥師公會全聯會理事長黃金舜，率全台藥師扛起銷售口罩重責，強調「為了防疫，我們責無旁貸」。 攝影／華國玉
中華民國藥師公會全聯會理事長黃金舜，率全台藥師扛起銷售口罩重責，強調「為了防疫，我們責無旁貸」。 攝影／華國玉

延燒多時的新型冠狀病毒，大幅改變人民的生活習慣，尤其從2月開始的口罩實名制政策，讓全台6,000多家健保特約藥局成為社區防疫重要的前哨站，避免疫情擴散，守住社區感染紅線。

中央一拍版 藥師公會全聯會促全台藥師動起來
這次社區藥局加入政府防疫的重要關鍵，來自藥師公會全聯會在2月3日晚上看到中央拍版的「口罩實名制」新聞，隔天立即連繫全臺各縣市的公會理事長召開緊急會議。

參與販賣口罩的藥局藥師，對民眾而言，買到的不只是口罩，更是一份安心。 攝影／華國玉
參與販賣口罩的藥局藥師，對民眾而言，買到的不只是口罩，更是一份安心。 攝影／華國玉

在旋風式的三小時馬拉松會議中，取得全臺各縣市藥師公會理事長共識，願意無償加入政府共同防疫。會議中決議各藥局每天至少騰出2個小時協助口罩代售作業，等於所有藥師除日常業務外，每天得增加工時協助代售口罩業務，這個時間還不包括口罩的分包。

「當然一開始內部有很多不同聲音。」藥師公會全聯會黃金舜理事長說。他表示當天會議決議出來後，全聯會的臉書湧現幾百則的藥師留言表示難處。但是現在回想起來，黃金舜認為當時社區藥局藥師的承擔沒有錯，尤其對照歐美等先進國家一再強調藥師在公衛領域的重要角色，特別是在防疫物資管理與民眾衛教的專業。臺灣正處在疫情風口，民眾更需要社區藥師的專業，「我們更沒有理由跟民眾說不」黃金舜認真地說。

藥師的工作，不只調劑，更是厝邊好鄰居。 攝影／華國玉
藥師的工作，不只調劑，更是厝邊好鄰居。 攝影／華國玉

醫院成為高風險地點 藥師鼓勵小病自我用藥
口罩實名制實施將近三個月來，許多民眾為了要購買口罩才開始認識自家附近的藥局藥師，尤其疫情影響，醫院都是感染高風險地點，許多手持慢性病連續處方箋的民眾不敢像過去一樣去醫院領藥，現在都改到社區健保藥局領藥。

因此，黃金舜指出「現在來社區藥局領慢性處方箋的數量皆有提升，成長將近一倍！」尤其，藥師提供藥學知識，給予民眾用藥建議與衛教，讓有用藥需求的民眾減少前往高風險的醫院領藥，降低疫情感染風險的同時，也在此刻讓民眾深感藥師的專業與信任。

口罩實名制2月上路以來，全台6,000多家健保特約藥局成為社區防疫重要的前哨站。 圖／藥師公會 提供
口罩實名制2月上路以來，全台6,000多家健保特約藥局成為社區防疫重要的前哨站。 圖／藥師公會 提供

藥師走進社區，參與公衛防疫工作，除了善盡社會一份子的力量，更希望成為民眾的定心石，社區中的健保特約藥局可擔負提供用藥諮詢、藥歷資料建檔、長期用藥照護指導，協同慢性病症、特殊疾病…等共同照護的責任。對民眾日常而言最需要的是自我照護，尤其是民眾日常生活中會遇到的健康小問題，如頭痛、輕微感冒或皮膚過敏等病徵，民眾都可以優先到社區健保藥局諮詢藥師，經過藥師的評估，提供指示用藥或成藥，透過「自我用藥（Self-medication）」改善相對應徵狀。若藥師發現病徵無法透過民眾自我照護處理，也會將民眾轉介到診所或醫院，透過專業的分工減少醫療資源浪費，讓台灣的醫療環境更健全。

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