推動小病自我用藥 社區健保藥局的前線防疫

中華民國藥師公會全聯會理事長黃金舜，率全台藥師扛起銷售口罩重責，強調「為了防疫，我們責無旁貸」。 攝影／華國玉

延燒多時的新型冠狀病毒，大幅改變人民的生活習慣，尤其從2月開始的口罩實名制政策，讓全台6,000多家健保特約藥局成為社區防疫重要的前哨站，避免疫情擴散，守住社區感染紅線。

中央一拍版 藥師公會全聯會促全台藥師動起來這次社區藥局加入政府防疫的重要關鍵，來自藥師公會全聯會在2月3日晚上看到中央拍版的「口罩實名制」新聞，隔天立即連繫全臺各縣市的公會理事長召開緊急會議。

參與販賣口罩的藥局藥師，對民眾而言，買到的不只是口罩，更是一份安心。 攝影／華國玉

在旋風式的三小時馬拉松會議中，取得全臺各縣市藥師公會理事長共識，願意無償加入政府共同防疫。會議中決議各藥局每天至少騰出2個小時協助口罩代售作業，等於所有藥師除日常業務外，每天得增加工時協助代售口罩業務，這個時間還不包括口罩的分包。

「當然一開始內部有很多不同聲音。」藥師公會全聯會黃金舜理事長說。他表示當天會議決議出來後，全聯會的臉書湧現幾百則的藥師留言表示難處。但是現在回想起來，黃金舜認為當時社區藥局藥師的承擔沒有錯，尤其對照歐美等先進國家一再強調藥師在公衛領域的重要角色，特別是在防疫物資管理與民眾衛教的專業。臺灣正處在疫情風口，民眾更需要社區藥師的專業，「我們更沒有理由跟民眾說不」黃金舜認真地說。

藥師的工作，不只調劑，更是厝邊好鄰居。 攝影／華國玉

醫院成為高風險地點 藥師鼓勵小病自我用藥口罩實名制實施將近三個月來，許多民眾為了要購買口罩才開始認識自家附近的藥局藥師，尤其疫情影響，醫院都是感染高風險地點，許多手持慢性病連續處方箋的民眾不敢像過去一樣去醫院領藥，現在都改到社區健保藥局領藥。

因此，黃金舜指出「現在來社區藥局領慢性處方箋的數量皆有提升，成長將近一倍！」尤其，藥師提供藥學知識，給予民眾用藥建議與衛教，讓有用藥需求的民眾減少前往高風險的醫院領藥，降低疫情感染風險的同時，也在此刻讓民眾深感藥師的專業與信任。

口罩實名制2月上路以來，全台6,000多家健保特約藥局成為社區防疫重要的前哨站。 圖／藥師公會 提供

藥師走進社區，參與公衛防疫工作，除了善盡社會一份子的力量，更希望成為民眾的定心石，社區中的健保特約藥局可擔負提供用藥諮詢、藥歷資料建檔、長期用藥照護指導，協同慢性病症、特殊疾病…等共同照護的責任。對民眾日常而言最需要的是自我照護，尤其是民眾日常生活中會遇到的健康小問題，如頭痛、輕微感冒或皮膚過敏等病徵，民眾都可以優先到社區健保藥局諮詢藥師，經過藥師的評估，提供指示用藥或成藥，透過「自我用藥（Self-medication）」改善相對應徵狀。若藥師發現病徵無法透過民眾自我照護處理，也會將民眾轉介到診所或醫院，透過專業的分工減少醫療資源浪費，讓台灣的醫療環境更健全。