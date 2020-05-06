色弱患者日常有多悲劇？ 他上廁所、進超商「根本陷阱地獄」

「這個圖案上面數字是什麼」不少人做健檢時都會聽到這一句，被要求要在密密麻麻的圓點中看出隱藏的文字，是用來測試色弱、色盲所使用的工具。色弱對日常生活會造成什麼衝擊？有苦主分享切身之痛，就連上廁所、進超商，都是一連串的悲劇。

一名網友在Dcard論壇分享自身經驗，身為色弱患者世界還是彩色的，只是沒辦法精確辨認出顏色的差異。以公共廁所為例，門有沒有上鎖通常得看門把上的顏色，但原po只能靠推推看才能知道。有時會遇到門沒有鎖緊的，就在別人「解放」時破門而入，意外和對方尷尬相見。

原po全靠推推看才能知道廁所有沒有人。 圖擷自 Dcard

到了超商買食物依然悲劇，他直呼「小七的綠咖哩根本陷阱地獄」，因為四季豆和辣椒對他來說難以辨認，只能硬吃「咬到辣椒再直接從靈魂深處噴火」。出了國搭香港地鐵，看著路線圖卻分不出顏色，問了一旁路人卻被投以「遇到瘋子的眼神」。他也呼籲各位網友「不要再隨便指一個東西問我們這是什麼顏色」，要好好愛護身邊辨色力較弱的朋友。

有網友看了覺得很悲劇，但還是不爭氣地笑了。也有人說推廁所門實在太恐怖，碰一聲很容易嚇到對方，建議原po之後先敲門。文章釣出不少「圈內人」，感嘆「黑板永遠看不到紅色粉筆寫的字」、「粉紅色的情侶裝以為是白素踢」、「舊式機車換油燈也是」。