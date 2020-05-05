湖北70天台灣14天　10名台人聯手記錄武漢封城逃疫記

台灣人ㄚㄚ（化名）帶著女兒去武漢過新年假期，原本應該是歡樂的假期，卻因封城受困在旅館48天，每天只能吃泡麵等待救援，擔心若一生病，就會被送去隔離，整天活在惶恐之中。她從來沒想過，在沒有戰爭的年代，返家的路途會這麼遙遠。

ㄚㄚ是新書「返家：湖北武漢受困台灣人封城逃疫記」中的主角之一。該書由十名因新冠肺炎滯留武漢及湖北各地的台灣人聯合撰寫，紀錄他們在湖北自我隔離70天，台灣集中隔離14天的心情寫照，寫下他們受困、逃難以及等待的經歷與心情。

2020年初，在中國大陸湖北省爆發新冠肺炎疫情，正值農曆過年期間，人員往來頻繁。1月23日，武漢市和湖北省陸續宣布「封城」、「封省」，千餘名台灣人因此受困愁城。

這些受困台人中，絕大部分是持台灣護照的台胞，絕大部分是前往湖北探親、旅遊或短期出差的民眾，僅少部分台商，在學學生與幼童超過數百名，另有孕婦、慢性病患或需定期就醫者。他們散布在武漢市以及湖北其它17個城市，既沒預期會滯留湖北，也沒預期會有這麼一天，有家歸不得。

本書記錄了台灣人逃離武漢返家的種種歷程。一名滯留在宜昌郊區的受困台人記錄下他失敗的離境過程，為了前往宜昌搭乘返台包機，需通過六重關卡抵達機場附近，而第二班返台包機卻已取消，只能帶著孩子，一家人疲憊的原路返回，持續等待回家的機會。

相較之下，娜娜（化名）算是幸運者的了。她與家人在湖北郊區務農的父母家待了兩個月，農村的青菜米食不成問題，不但衣食無虞甚至全家人都變胖了，唯一要擔心的只有孩子的課業是否趕得上進度了。

幸運搭上包機返台的人，也詳實記綠搭機返台的漫長過程。從確定上機前焦慮的在微信群組的資料登記，深怕資料不齊全而失去資格，到進入機場前的各城鎮重重關卡，登機前必須量體溫、確認病毒核酸檢測陰性，全副武裝登機，直到最後安全抵達台灣後，才能真正鬆一口氣。

此外，書中也第一手曝光在台居住14天隔離所的佈置及隔離日常生活；十名作者除了描述心路歷程，也寫下與家人分開、對年幼兒女不捨的種種心情。