大樂透9.3億獎落台中一人獨得 彩券行連兩周開出大獎
今年大樂透最高頭獎9.3億元今晚開獎，台彩晚間宣布，頭獎在台中市南屯區開出，且是一人獨得。開出頭獎的彩券行楊老闆表示，上週大樂透頭獎累積到7.5億元時，店裡剛開出二獎，沒想到本周竟開出頭獎，打算發送大樂透紅包給鄰居沾財運。
台彩晚間表示，今晚大樂透頭獎9.3億元，在台中市南屯區文心里大墩七街208號1樓「欣賦彩券行」開出，由一人獨得，是今年最高頭獎，且在這之前大樂透已連25摃，是大樂透史上最長連摃期數。
欣賦彩券行楊老闆受訪表示，開店四年多，第一次開出億元以上頭獎，兩年前曾開過端午節加碼的今彩539頭獎一千萬元，當時分送鄰居66個539紅包，這次中億元頭獎，不只要放鞭炮，還會加碼送更多大樂透紅包給左右鄰居一起分享好運。
楊老闆也補充，上週4月28日大樂透頭獎累積到7.5億元時，店裡才剛剛開出一個二獎，但當時頭獎沒有開出，沒想到這次竟然是頭獎。
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