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她拿一神物發問是何種植物的籽？ 網激推：蚊咬止癢
隨著天氣越來越炎熱，蚊蟲也就會不斷開始滋生，可能只是站著等公車，腿上就會被蚊蟲咬出好幾個包，尤其發癢更是讓人相當難受。對此，就有一名女網友在臉書《 爆系知識家 》PO文提到，日前自己店裡的一位阿姨，推薦一罐用某種植物做成的止癢藥非常有效，因此讓她也想做一瓶使用，於是就PO出照片好奇詢問廣大網友「有人知道這是什麼植物的籽嗎？」
原PO在文中表示，近日店裡的一位阿姨拿著一罐裝滿植物的瓶子，並大讚當防蚊液超有用。從照片中可見，罐子裡泡著一顆顆像是橄欖的植物，外表還有凸起的小刺，乍看之下很像某種植物的果實。原PO很想自己做一罐使用，因此就忍不住發問「這是什麼植物的籽啊？」
PO文一出後，隨即引來網友熱議，不少眼尖的網友解答，「應該是六神花」、「六神花、金鈕扣、鐵拳頭，可以做局部止痛」、「金鈕扣的花」、「應該是金鈕扣，這種植物不好買，之前買過一次」。
也有內行網友指出，六神花有鎮定、麻醉的效果，雖然不是防蚊液，不過被蚊子咬後塗抹很有用，甚至還有其他功效，「古代牙齒麻醉止痛用，可以浸泡米酒，作蚊蟲咬傷時外用」、「記得這個是牙痛要含著，但汁不能吞下去，小時候家裡有一罐」、「止癢很有效，但不是防蚊液啦」、「我家附近阿伯種植了一片，原來它是藥草，長知識了」、「這個嘴破，放在傷口上隔天就好了，但是會痛爆」。
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