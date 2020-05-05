她拿一神物發問是何種植物的籽？ 網激推：蚊咬止癢

知名美式賣場好市多，因著各式各樣的日常用品、鮮食商品及多樣化的服務，儘管會員採收費制，仍受到廣大民眾的喜愛。一名網友就在社群論壇PTT上發文表示，日前至好市多賣場消費，不過因為自己正在節食，只能購入簡單的麥片及牛奶，想詢問網友們，好市多是否有正在健身、節食的民眾必買的商品。網友們也大方分享私房購物清單，從零脂的「希臘式優格」到以膳食纖維代替澱粉的「花椰菜米」都有，還有人推薦好市多近期熱銷的水果「西瓜」。

2020-05-05 20:27