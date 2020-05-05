火災頻傳如何勸家裡長輩把鐵窗拆掉？ 網建議：改成活動式

近期台灣發生多起火災意外，包括林森錢櫃大火，以及高雄名醫透天厝惡火等多起火災事故，因此讓不少人紛紛開始注重家中的消防設備及逃生動線。對此，就有一名網友在PTT中PO文提到，自己前幾天看到幾場火災，認為造成火災的原因不外乎就是電線走火後，因為沒裝警報器所以不知道，想逃走但發現都是鐵窗逃不出去，於是他就好奇的詢問廣大網友「如何勸家裡長輩把鐵窗拆掉？」

原PO在文中表示，他認為最近火災頻傳的原因不外乎是因為，電線走火後沒裝火災警報器，所以沒有及時發現，然而發現後到門邊想逃走，卻因為都是鐵窗根本逃不出去，這就讓原PO忍不住說道「勸家裡長輩裝火災警報器，可能還比較容易，但如果要長輩把鐵窗拆掉，該用什麼方法勸呢？」

PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，部分網友提到，有些長輩為什麼不拆掉鐵窗，是因為要防盜的緣故，「沒裝鐵窗的大概沒遭遇過小偷吧！等被偷過就會知道要裝了」、「很多性侵案件是爬沒鐵窗進屋內得逞的，所以多數長輩還是會裝」、「過去的老房子真的很多都裝鐵窗，防小偷」。

也有網友給出長輩能接受的解決方法，「裝活動式鐵窗+住宅警報器」、「可以裝磁吸鐵窗，斷電就會打開那種」、「其實可以不用拆，改用有小門的就好」、「鐵窗開個逃生口就可以，然後盡量保持暢通」。