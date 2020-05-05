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洗手也要超前部署！新竹市衛生局教關鍵「5前5後」

聯合報 / 記者鄧桂芬／新竹即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中(中)今率領「防疫五月天」以白手套和綠顏料，向民眾示範正確的洗手方式。 圖／衛福部提供
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中(中)今率領「防疫五月天」以白手套和綠顏料，向民眾示範正確的洗手方式。 圖／衛福部提供

跟上防疫五月天！因應新冠肺炎疫情新竹衛生局於世界手部衛生日發布「洗手關鍵5前5後」防疫影片，邀請「我的天My Day」大齡男子天團共同教民眾洗手的關鍵時機，包括下廚前、戴口罩前、陪毛小孩玩後、回家後等，恰巧呼應中央疫情指揮中心今記者會上所教的洗手課。

新冠肺炎疫情延燒多月，台灣雖屢傳「嘉玲」成績，但世界各地的疫情尚未平息。新竹市衛生局長王宗曦提醒，相較年輕人，老年人可能會因慢性疾病等因素造成免疫系統減弱，是這波疫情中的高風險族群。

因此，新竹市衛生局除了規畫拍攝2支「防疫關鍵1分鐘」的防疫影片，其中以「洗手關鍵5前5後」為主題的影片，王宗曦更邀請平均年齡70歲以上的大齡男子天團一起拍攝，盼於世界手部衛生日當天，多提醒長輩洗手的關鍵時機。

王宗曦指出，過去的洗手關鍵時機宣導內容，是以「3前3後」為主，包括用餐前、與小朋友玩前、看病前、看病後、擤鼻涕後、上廁所後。

然而，此波疫情讓戴口罩成為全民運動，且也傳出動物可能帶病毒。因此，新竹市衛生局將洗手關鍵時機超前部署至「5前5後」，新增：下廚前、戴口罩前、陪毛小孩玩後、回家後等「2前2後」。

大齡男子天團是一群志工老爹，他們平均70歲，但對表演相當有熱情，曾多次登上小巨蛋、在老仙角百老匯中奪名，熱力四射，顛覆眾人對於「老」的想像。

有趣的是，新竹市衛生局於今天世界手部衛生日發布「洗手關鍵5前5後」防疫影片，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也同時率領副指揮官陳宗彥、專家諮詢小組召集人張上淳、疫情監測組組長周志浩及發言人莊人祥，以白手套和綠顏料，向民眾示範正確的「內、外、夾、弓、大、立、完（或腕）」洗手方式，互相呼應。

新竹市衛生局於世界手部衛生日發布「洗手關鍵5前5後」防疫影片，邀請「我的天My Day」大齡男子天團共同教民眾洗手的關鍵時機。 圖／記者鄧桂芬翻攝
新竹市衛生局於世界手部衛生日發布「洗手關鍵5前5後」防疫影片，邀請「我的天My Day」大齡男子天團共同教民眾洗手的關鍵時機。 圖／記者鄧桂芬翻攝
新竹市衛生局於世界手部衛生日發布「洗手關鍵5前5後」防疫影片，邀請「我的天My Day」大齡男子天團共同教民眾洗手的關鍵時機。 圖／記者鄧桂芬翻攝
新竹市衛生局於世界手部衛生日發布「洗手關鍵5前5後」防疫影片，邀請「我的天My Day」大齡男子天團共同教民眾洗手的關鍵時機。 圖／記者鄧桂芬翻攝
新竹市衛生局於世界手部衛生日發布「洗手關鍵5前5後」防疫影片，邀請「我的天My Day」大齡男子天團共同教民眾洗手的關鍵時機。 圖／記者鄧桂芬翻攝
新竹市衛生局於世界手部衛生日發布「洗手關鍵5前5後」防疫影片，邀請「我的天My Day」大齡男子天團共同教民眾洗手的關鍵時機。 圖／記者鄧桂芬翻攝

衛生局 疫情 新竹

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