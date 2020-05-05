快訊

我第四例漢他病毒出血熱個案現蹤 創五年同期新高

2020普立茲獎關鍵字：香港反送中、阿拉斯加超高性侵率

聽新聞
test
0:00 / 0:00

我第四例漢他病毒出血熱個案現蹤 創五年同期新高

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
疾病管制署今晚間公布，國內新增1例漢他病毒出血熱病例，為今年第4例，創五年同期新高，該新增個案為北部40多歲男性，近期無出國史，活動地以住家及工作地為主，工作地偶見老鼠，但未遭咬傷。報系資料照
疾病管制署今晚間公布，國內新增1例漢他病毒出血熱病例，為今年第4例，創五年同期新高，該新增個案為北部40多歲男性，近期無出國史，活動地以住家及工作地為主，工作地偶見老鼠，但未遭咬傷。報系資料照

疾病管制署晚間公布，國內新增1例漢他病毒出血熱病例，為今年第4例，創五年同期新高，該新增個案為北部40多歲男性，近期無出國史，活動地以住家及工作地為主，工作地偶見老鼠，但未遭咬傷。

個案4月10日起出現發燒、腹瀉、全身痠痛等症狀就醫，因症狀未改善，於4月11日收治住院並進行通報。因第一次採檢結果無法確認，4月27日再次採檢，於昨日確診。

相關接觸者無疑似症狀，衛生單位已進行個案活動地周邊環境調查、捕鼠、滅鼠及防鼠等防治作業，並給予民眾衛教宣導，提醒注意防鼠措施。

依據歷年統計資料顯示，國內今年累計4例漢他病毒出血熱病例，略高於2016至2019年同期(分別為3、0、1、0例)，個案居住地為南部3例、北部1例；自2010年以來累計18例，性別以男性12例(佔66.7%)為多；年齡則以40歲以上14例(佔77.8%)為多。

疾管署表示，漢他病毒出血熱為人畜共通傳染病，人類吸入或接觸遭鼠糞尿污染帶有漢他病毒飛揚的塵土、物體，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險。

漢他病毒出血熱潛伏期為數天至兩個月，主要感染症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。

疾管署呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」三不措施是預防漢他病毒最有效的方法，民眾應隨時做好環境清理，尤其是倉庫、儲藏室等老鼠容易窩藏的空間。

如發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水(100cc市售漂白水+1公升清水)潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。

漢他病毒 發燒 老鼠

延伸閱讀

疾管署電郵通知民眾受檢 查核中心：詐騙郵件

西班牙官員用漂白水消毒沙灘 挨轟後道歉

漂白水+白醋DIY次氯酸水提升消毒力？教授這麼說

高市新增一例漢他病毒出血熱 「防鼠三不」確實防疫

相關新聞

我第四例漢他病毒出血熱個案現蹤 創五年同期新高

疾病管制署晚間公布，國內新增1例漢他病毒出血熱病例，為今年第4例，創五年同期新高，該新增個案為北部40多歲男性，近期無出...

獨／學生吃吃到飽「奧步多吃30分鐘」 公館餐廳好心寒

可以盡情享用美食的「吃到飽餐廳」，一直是不少人喜愛的用餐型態。但是近期有業者反應，部份學生團體在準備結帳的時候，刻意以「...

戴口罩跑步造成猝死？ 醫師曝關鍵原因

中國大陸昨傳出2名中學生因戴口罩跑步猝死，今新北市也有一位家長爆料，小二女兒全班被要求戴口罩跑步，引發網友熱議，究竟戴口...

台大名醫施景中接生 雙胞胎出生竟然相隔3個月創紀錄

台大醫院婦產部名醫施景中在臉書分享最近為產婦接生龍鳳雙胞胎，第一個孩子早產在24周就出生，經過安胎，第二個孩子隔了87天...

明天也有36度以上高溫 南投、台南、高雄橙色燈號

中央氣象局發布高溫資訊，表示明天中午前後，南投縣、台南市、高雄市近山區或河谷為「橙色燈號」，有連續出現36度高溫的機率，...

全家霜淇淋必吃口味？ 老饕激推「這2款」萬年不敗

掀起全台霜淇淋風潮的全家便利商店，持續在口味上推陳出新，對此有民眾在網上詢問「全家哪個口味最有人氣」，結果問題一出，老饕狂推2種口味，直呼「吃過就回不去」。

復陽會傳染？ 張上淳：免擔心！

「目前復陽的案例看來傳染力都降到很低，民眾不用過度恐慌。」專家小組召集人張上淳5日於疫情中心記者會表示，台灣、韓國都有出現解除隔離病患出現復陽的狀況，但是他們體內的病毒量已經非常低，而且韓國的案例並沒有再傳染給其他人，張上淳呼籲民眾不要歧視、恐懼解除隔離的確診病患。

台灣的國民飲料是什麼？ 網力挺這味：每天都在喝

台灣的在地美食相當多元，不管是飲品還是小吃，總吸引大批觀光客前來朝聖，不過說到「台灣的國民飲料」大家最先想到的會是什麼呢？對此，就有一名網友在PTT上PO文提到，他認為日本的國民飲料是日劇或動漫都會出現的「麥茶」，不僅零熱量還零咖啡因，於是他就好奇的詢問廣大網友「台灣的國民飲料是什麼？」

20年來最慘災情！新冠疫情在台爆發後 餐飲業營收共蒸發309億元

新冠肺炎疫情持續延燒，各大產業陸續受到嚴重衝擊，經濟部統計處2020年4月23日公布2020年3月批發、零售業及餐飲業動態調查結果，餐飲業的3月營業額僅519億元、年減已達21%，是20年來最大減幅，與1月營業額828億元相較，更落差了309億元。

檢測搭配AI分析 提早發現青光眼

視神經細胞檢測搭配AI技術分析，能提早18個月發現青光眼！青光眼是一種因視網膜上細胞受損導致失明的眼疾，又分為急性與慢性。其中，慢性青光眼早期症狀不明顯，等到出現症狀時已相當嚴重。近期研究證實，用一種稱為DARC的測試方式，再搭配AI技術進行結果評估，可比現有技術提早18個月發現青光眼。

口罩驚喜度「藥局、超商、超市」誰最高？ 內行人曝答案

新冠肺炎（COVID-19）造成台灣鬧口罩荒，政府為了維持供貨穩定，宣布下令禁止出口，並實施口罩實名制，而民眾領到的口罩樣式、顏色也非常多樣，意外引起話題。這讓一名網友好奇詢問「藥局、超商、超市口罩驚喜度誰最高」，貼文立刻掀起熱議。

蚊蟲體內微生物 成杜絕瘧疾曙光

蚊子體內的真菌能100%阻擋瘧疾！英國科學家近日發現，蚊子體內有新品種微生物可以抑制瘧疾寄生蟲在蚊子體內生長，只要蚊子內有該種微生物，就不會有瘧疾帶原蟲。但由於瘧疾在非洲等地的死亡率仍相當高，5歲以下有40%會死於瘧疾，如果能擴大應用，將有助於人類擺脫瘧疾超過2000年來的困擾。

熱門新聞

馬生拍「看見台灣」8K縮時影片 網友讚：起雞皮疙瘩

影／英烹飪達人教削皮刀正確用法 網驚呼：原來可以這樣用

只賣35天！麥當勞3款「黑色漢堡」登場 3重起司更濃郁

藥局盜用配額？媽媽買口罩被擋 她查紀錄驚見已3次

獨／學生吃吃到飽「奧步多吃30分鐘」 公館餐廳好心寒

整理包／米其林一星也受疫情波及 全台觀光餐飲熄燈或暫歇業有哪些？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。