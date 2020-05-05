可樂「防疫旅遊」一晚800元起 飯店度假「買一送一」

可樂旅遊針對「防疫旅遊學」再推新計畫，配合政府防疫新生活運動，集結全台國人喜愛的旅宿飯店推出「買一晚再送一晚」，每晚最低平均只要800元；此外，訂購商務/精品型旅館，除了有3折以上優惠外，更享有「平假日同價」。

旅行最怕遇到人潮擁擠的景點，塞車、排隊更是民眾最為詬病的問題。可樂旅遊推出度假型飯店推出買一晚送一晚方案，指定飯店提供免費早餐、房型升等、景區門票及SPA水療券，讓旅客可以安心地待在飯店度假。此次合作飯店包含士林萬麗酒店、台東桂田喜來登酒店、墾丁福華渡假飯店、墾丁悠活渡假村，以及福容大飯店 (淡水漁人碼頭店及福隆店）。

此外，為避免人潮聚集造成的風險，也推出平假日同價專案，指定飯店還可享房型升等、票券免費送、手作體驗課程及下午茶等服務。即日起訂購此專案，每房再贈送貢茶飲品兌換券兩張，送完為止。平假日同價飯店推薦有結合冒險活動的台南趣淘漫旅、充滿自然生態的關西六福莊生態渡假旅館、坐落於運河之上的花蓮理想大地渡假飯店等。

今年恰逢農曆閏四月，結合台灣傳統民間習俗與時下最夯的剪刀經濟，台北花園大酒店也推出貼心服務，訂房再贈「孝親添壽豬腳麵線禮盒」，替父母添福壽。

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