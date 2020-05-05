快訊

京華城進行拆除工程內部突起火燃燒 消防員滅火中

【豬揚戀啟示錄1】華麗復仇更易自傷 專家提5項因應策略

聽新聞
test
0:00 / 0:00

可樂「防疫旅遊」一晚800元起 飯店度假「買一送一」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
福容大飯店福隆店也在專案中。圖／可樂旅遊提供
福容大飯店福隆店也在專案中。圖／可樂旅遊提供

可樂旅遊針對「防疫旅遊學」再推新計畫，配合政府防疫新生活運動，集結全台國人喜愛的旅宿飯店推出「買一晚再送一晚」，每晚最低平均只要800元；此外，訂購商務/精品型旅館，除了有3折以上優惠外，更享有「平假日同價」。

旅行最怕遇到人潮擁擠的景點，塞車、排隊更是民眾最為詬病的問題。可樂旅遊推出度假型飯店推出買一晚送一晚方案，指定飯店提供免費早餐、房型升等、景區門票及SPA水療券，讓旅客可以安心地待在飯店度假。此次合作飯店包含士林萬麗酒店、台東桂田喜來登酒店、墾丁福華渡假飯店、墾丁悠活渡假村，以及福容大飯店 (淡水漁人碼頭店及福隆店）。

此外，為避免人潮聚集造成的風險，也推出平假日同價專案，指定飯店還可享房型升等、票券免費送、手作體驗課程及下午茶等服務。即日起訂購此專案，每房再贈送貢茶飲品兌換券兩張，送完為止。平假日同價飯店推薦有結合冒險活動的台南趣淘漫旅、充滿自然生態的關西六福莊生態渡假旅館、坐落於運河之上的花蓮理想大地渡假飯店等。

今年恰逢農曆閏四月，結合台灣傳統民間習俗與時下最夯的剪刀經濟，台北花園大酒店也推出貼心服務，訂房再贈「孝親添壽豬腳麵線禮盒」，替父母添福壽。

優惠網址

買一送一瘋狂夏殺：https://reurl.cc/nzvrl8

平假日同價超值專案：https://reurl.cc/V6MNn6

花蓮理想大地度假很悠閒。圖／可樂旅遊提供
花蓮理想大地度假很悠閒。圖／可樂旅遊提供

酒店 墾丁 漁人碼頭

延伸閱讀

熱到爆防疫考驗 新營新東國中綠建築校舍通風

澎監收容人縫製口罩套防疫 母親節獻心意

防疫新生活 翁章梁宣布有條件開放校園游泳與辦校慶

防疫鬆綁 治癒美首例醫師憂爆發第二波疫情

相關新聞

獨／學生吃吃到飽「奧步多吃30分鐘」 公館餐廳好心寒

可以盡情享用美食的「吃到飽餐廳」，一直是不少人喜愛的用餐型態。但是近期有業者反應，部份學生團體在準備結帳的時候，刻意以「...

戴口罩跑步造成猝死？ 醫師曝關鍵原因

中國大陸昨傳出2名中學生因戴口罩跑步猝死，今新北市也有一位家長爆料，小二女兒全班被要求戴口罩跑步，引發網友熱議，究竟戴口...

全家霜淇淋必吃口味？ 老饕激推「這2款」萬年不敗

掀起全台霜淇淋風潮的全家便利商店，持續在口味上推陳出新，對此有民眾在網上詢問「全家哪個口味最有人氣」，結果問題一出，老饕狂推2種口味，直呼「吃過就回不去」。

台灣的國民飲料是什麼？ 網力挺這味：每天都在喝

台灣的在地美食相當多元，不管是飲品還是小吃，總吸引大批觀光客前來朝聖，不過說到「台灣的國民飲料」大家最先想到的會是什麼呢？對此，就有一名網友在PTT上PO文提到，他認為日本的國民飲料是日劇或動漫都會出現的「麥茶」，不僅零熱量還零咖啡因，於是他就好奇的詢問廣大網友「台灣的國民飲料是什麼？」

台大名醫施景中接生 雙胞胎出生竟然相隔3個月創紀錄

台大醫院婦產部名醫施景中在臉書分享最近為產婦接生龍鳳雙胞胎，第一個孩子早產在24周就出生，經過安胎，第二個孩子隔了87天...

口罩驚喜度「藥局、超商、超市」誰最高？ 內行人曝答案

新冠肺炎（COVID-19）造成台灣鬧口罩荒，政府為了維持供貨穩定，宣布下令禁止出口，並實施口罩實名制，而民眾領到的口罩樣式、顏色也非常多樣，意外引起話題。這讓一名網友好奇詢問「藥局、超商、超市口罩驚喜度誰最高」，貼文立刻掀起熱議。

可樂「防疫旅遊」一晚800元起 飯店度假「買一送一」

可樂旅遊針對「防疫旅遊學」再推新計畫，配合政府防疫新生活運動，集結全台國人喜愛的旅宿飯店推出「買一晚再送一晚」，每晚最低...

明天也有36度以上高溫 南投、台南、高雄橙色燈號

中央氣象局發布高溫資訊，表示明天中午前後，南投縣、台南市、高雄市近山區或河谷為「橙色燈號」，有連續出現36度高溫的機率，...

復陽會傳染？ 張上淳：免擔心！

「目前復陽的案例看來傳染力都降到很低，民眾不用過度恐慌。」專家小組召集人張上淳5日於疫情中心記者會表示，台灣、韓國都有出現解除隔離病患出現復陽的狀況，但是他們體內的病毒量已經非常低，而且韓國的案例並沒有再傳染給其他人，張上淳呼籲民眾不要歧視、恐懼解除隔離的確診病患。

20年來最慘災情！新冠疫情在台爆發後 餐飲業營收共蒸發309億元

新冠肺炎疫情持續延燒，各大產業陸續受到嚴重衝擊，經濟部統計處2020年4月23日公布2020年3月批發、零售業及餐飲業動態調查結果，餐飲業的3月營業額僅519億元、年減已達21%，是20年來最大減幅，與1月營業額828億元相較，更落差了309億元。

檢測搭配AI分析 提早發現青光眼

視神經細胞檢測搭配AI技術分析，能提早18個月發現青光眼！青光眼是一種因視網膜上細胞受損導致失明的眼疾，又分為急性與慢性。其中，慢性青光眼早期症狀不明顯，等到出現症狀時已相當嚴重。近期研究證實，用一種稱為DARC的測試方式，再搭配AI技術進行結果評估，可比現有技術提早18個月發現青光眼。

蚊蟲體內微生物 成杜絕瘧疾曙光

蚊子體內的真菌能100%阻擋瘧疾！英國科學家近日發現，蚊子體內有新品種微生物可以抑制瘧疾寄生蟲在蚊子體內生長，只要蚊子內有該種微生物，就不會有瘧疾帶原蟲。但由於瘧疾在非洲等地的死亡率仍相當高，5歲以下有40%會死於瘧疾，如果能擴大應用，將有助於人類擺脫瘧疾超過2000年來的困擾。

熱門新聞

馬生拍「看見台灣」8K縮時影片 網友讚：起雞皮疙瘩

影／英烹飪達人教削皮刀正確用法 網驚呼：原來可以這樣用

只賣35天！麥當勞3款「黑色漢堡」登場 3重起司更濃郁

藥局盜用配額？媽媽買口罩被擋 她查紀錄驚見已3次

整理包／米其林一星也受疫情波及 全台觀光餐飲熄燈或暫歇業有哪些？

見美照就衝！情侶爬山「吵到快分手」 她超無奈：北大武不是網美景點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。