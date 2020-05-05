明天也有36度以上高溫 南投、台南、高雄橙色燈號

台灣的在地美食相當多元，不管是飲品還是小吃，總吸引大批觀光客前來朝聖，不過說到「台灣的國民飲料」大家最先想到的會是什麼呢？對此，就有一名網友在PTT上PO文提到，他認為日本的國民飲料是日劇或動漫都會出現的「麥茶」，不僅零熱量還零咖啡因，於是他就好奇的詢問廣大網友「台灣的國民飲料是什麼？」

2020-05-05 16:16