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明天也有36度以上高溫 南投、台南、高雄橙色燈號
中央氣象局發布高溫資訊，表示明天中午前後，南投縣、台南市、高雄市近山區或河谷為「橙色燈號」，有連續出現36度高溫的機率，屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。
根據氣象局的觀測，高雄市甲仙於下午1時10分觀測到37.6度的高溫，比昨天的37.2度還高，為今日平地最高溫；台南市玉井37.3度、昨天飆到38度以上高溫的南投縣服務區今天37.2度。氣象局說，明天中午南投、台南及高雄仍有連續出現36度高溫的機率。
至於今天的天氣，氣象局說，晚間到明天鋒面通過台灣北部海面，金門及馬祖有短暫陣雨或雷雨，台灣北部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，今晚至明晨中部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲。此外，今、明兩天北部、東南部（含蘭嶼、綠島）及金門、馬祖沿海空曠地區易有較強陣風；馬祖及金門易有局部霧或低雲影響能見度。
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