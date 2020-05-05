復陽會傳染？ 張上淳：免擔心！

「目前復陽的案例看來傳染力都降到很低，民眾不用過度恐慌。」專家小組召集人張上淳5日於疫情中心記者會表示，台灣、韓國都有出現解除隔離病患出現復陽的狀況，但是他們體內的病毒量已經非常低，而且韓國的案例並沒有再傳染給其他人，張上淳呼籲民眾不要歧視、恐懼解除隔離的確診病患。

有媒體表示，有確診病患的家屬向他們反應，在病患解除隔離出院回家後，被周遭鄰居歧視，擔心這位曾經確診的人可能會復陽，並將新冠肺炎帶入社區，因此希望指揮中心導正視聽。張上淳表示，台灣的解隔離標準非常嚴格，除了3採陰才能出院外，如果第3次驗到弱陽性，也會採取高標準繼續留院觀察。

無需擔心復陽

他分析，台灣目前有出現3例復陽的狀況，專家小組近日也在討論解隔離後，如果出現復陽的情況要怎麼處理，不過目前看起來這些人體內的病毒量都不高，而且雖然復陽，但是以韓國100多位復陽患者的資料來看，幾乎都沒有傳染力了，「所以請民眾無須恐慌，也不要汙名化這些曾經確診的人。」

針對磐石艦4日新增確診病患的狀況，指揮中心發言人莊人祥說，4日新增1例磐石艦確診案例，其實在2採的時候就出現弱陽性、介於尷尬臨界值的狀況，「其實前天就想要公布」，不過保險起見他們還是做了第3次檢驗，最後還是確定為確診病患。

預計開放千人進場

針對外界關心的中職開放觀眾進場，副指揮官陳宗彥表示，由於4隊球團主場最低的觀眾數是11000人，因此指揮中心建議球團開放1000人進場，並且要規劃完整購票、社交距離資訊，並確保球迷可以維持個人衛生狀況後做出決議，就等5日領隊會議開會完的結果。

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