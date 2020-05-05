戴口罩跑步造成猝死？ 醫師曝關鍵原因

中國大陸昨傳出2名中學生因戴口罩跑步猝死，今新北市也有一位家長爆料，小二女兒全班被要求戴口罩跑步，引發網友熱議，究竟戴口罩運動是否可行？輔大醫院運醫中心骨科醫師洪嘉鴻則表示，運動猝死的主因以心因性為主，戴口罩可能造成血氧降低，若一般民眾運動時遭遇低氧環境，可能因急性缺氧、過度換氣，造成呼吸性鹼中毒，產生頭痛、頭暈，甚至四肢麻木、痙攣等症狀。

洪嘉鴻指出，醫學證據顯示，運動中猝死的主因還是心因性為主，戴口罩可能造成血氧降低、呼吸阻力增加，身體必須代償性地增加新陳代謝速度，確實有可能導致原有心肺功能舊疾的民眾，突發性的生理壓力過高。

不過他也表示，其實血氧降低並不是完全的壞事，3、40年來國際早已普遍存在運動員的高地訓練，就是以降低血氧濃度來增強運動表現，但這樣的前提是，必須長時間循序漸進地適應，並且有完整的生理監測系統，甚至監測血中乳酸濃度、 血紅蛋白、運動心電圖、尿蛋白等指數，訓練調整期為3、4天至一周，訓練時間大約三周。

但是，除了專業訓練，一般民眾運動時若遭遇低氧環境，則可能因急性缺氧、過度換氣造成血液鹼性化，甚至呼吸性鹼中毒，症狀有頭痛、頭暈及精神症狀等，還可能因血清遊離鈣降低，引起感覺異常，如口周和四肢麻木及針刺感，搐搦、痙攣。

洪嘉鴻說，保持健康的隔離距離進行運動，並且教育學生自我症狀監測，即時反應身體狀況，仍然可以盡興地享受運動的樂趣。