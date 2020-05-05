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檢測搭配AI分析 提早發現青光眼

台灣醒報 / 記者許雅筑╱台北報導
用一種稱為DARC的測試方式，再搭配AI技術進行結果評估，能比現有技術提早18個月發現青光眼。(photo by patrick Herrera on Wallpaper Flare)
用一種稱為DARC的測試方式，再搭配AI技術進行結果評估，能比現有技術提早18個月發現青光眼。(photo by patrick Herrera on Wallpaper Flare)

視神經細胞檢測搭配AI技術分析，能提早18個月發現青光眼！青光眼是一種因視網膜上細胞受損導致失明的眼疾，又分為急性與慢性。其中，慢性青光眼早期症狀不明顯，等到出現症狀時已相當嚴重。近期研究證實，用一種稱為DARC的測試方式，再搭配AI技術進行結果評估，可比現有技術提早18個月發現青光眼。

根據《Medical Xpress》報導，在DARC（檢測凋亡的視神經細胞）測試中，研究人員會將螢光染料經由手臂注射到血液中，接著該螢光染料便會附著在視網膜細胞上，凋零中的細胞會呈螢光，透過肉眼觀察時為亮白色。由於研究人員肉眼評估結果不夠準確，因此團隊便加入AI演算法分析結果。

在DARC的第二階段的臨床試驗中，研究人員用AI對60位受試者進行評估，其中20位受試者有青光眼，另外40位為健康對照者。研究人員在試驗的18週後追蹤這些受試者的眼睛狀況是否惡化。結果發現，DARC計算超過一定門檻的受試者，均有慢性青光眼。與現有的OCT（光學同調斷層掃描）技術相比，DARC能提早18個月發現青光眼。

根據《myScience》報導，科爾代魯教授表示，上述研究結果顯示，DARC與AI結合能成為更準確的生物標記，而這對青光眼的診斷很重要，因為等到慢性青光眼患者出現症狀，可能要過好幾年。愈早發現、愈早治療，愈能避免患者失明。

DARC近期才被英國藥品和醫療產品監管署與美國食品藥品監督管理局批准進行青光眼研究。由於研究的成功，研究團隊也希望能將DARC用在其他疾病的研究上，例如失智症、新冠肺炎等等。

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AI 患者 失明

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