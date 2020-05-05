台灣的國民飲料是什麼？ 網力挺這味：每天都在喝

台灣的在地美食相當多元，不管是飲品還是小吃，總吸引大批觀光客前來朝聖，不過說到「台灣的國民飲料」大家最先想到的會是什麼呢？對此，就有一名網友在PTT上PO文提到，他認為日本的國民飲料是日劇或動漫都會出現的「麥茶」，不僅零熱量還零咖啡因，於是他就好奇的詢問廣大網友「台灣的國民飲料是什麼？」

原PO在文中表示，說起日本的國民飲料，應該就是日劇或動漫裡都會出現的「麥茶」，而且日本幾乎一年四季都可以喝上一杯冰冰的麥茶，還零熱量、零咖啡因，可說是「完美飲品」，因此這就讓原PO忍不住問道「那麼台灣的國民飲料是什麼啊？」並接著說「不要跟我說珍奶，那個又不是人人都愛喝，而且也不像日本家庭家家冰箱都放一壺麥茶一樣普及，有沒有台灣的國民飲品是什麼的卦？」

PO文一出後，立刻引來眾多網友熱議，許多網友都點名台灣「真正的國民飲料」，「絕對大冰奶，用生命在喝」、「大冰奶啦，早上一定要來一杯，順便幫助排便」、「冬瓜茶或綠豆湯」、「代表性珍奶、傳統上冬瓜茶、獨特性沙士」、「國民飲料當然是早餐店的奶茶啊，其他國家都沒有」、「冬瓜茶感覺也很多人在喝，夏天喝冬瓜茶超爽」、「感覺是麥香奶茶」、「豆漿或米漿，超級台灣味」、「唯一支持早餐店大冰奶」。