汽油比水便宜加98划算？別白花錢 車子出現一種情況才需要

國際油價因供過於求跌跌不休，國內油價也降至21年來新低，比礦泉水還便宜。有人因此好奇詢問，是否該趁機換用貴一點的油？引起網友正反兩派討論。

「平常汽機車加95突然變98會怎樣？」PTT一名網友在八卦板發問，指一般人大多機車加92汽油、汽車加95，他本身是汽機車都加95，但現在油價便宜，如果改加98會有什麼影響？

底下網友推文各有見解，大致可分為兩派，一派表示「不會怎樣」，「油價變便宜，偶爾也該讓機車吃好一點的」、「油的顏色不一樣，其他還好」，另一派則舉出差異，「車子壽命會減少」、「提早換機車而已」、「付的錢變多」、「變得更不會爆震」。

究竟92、95、98汽油有何相異之處？中油官網指出，這三種油品主要差在「辛烷值」，92汽油即代表辛烷值92。辛烷值是汽油抗爆震能力的重要指標，油品的選擇要視引擎壓縮比而定，高壓縮比應用高辛烷值汽油，若使用低辛烷值，行車時就容易引發爆震、行駛無力等現象，也可能損害引擎。反之，低壓縮比引擎雖可加高辛烷值汽油，但並不會提升引擎馬力，只是平白多花錢罷了。

中油建議，汽車駕駛人最好還是依據車廠的建議選擇油品，但當車齡較高，引擎壓縮比也會因積碳增加，因此若車子有爆震情況，就可改用較高辛烷值的汽油。