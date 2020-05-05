肥料預購實名制供不應求 雲林農民急跳腳

肥料預購實名制4月15日上路，農委會雖訂出各類作物肥料合理用肥量，讓農民到農會或肥料行登記預購，但實行半個多月來，供不應求困擾農民，縣議員王又民今天要求縣府解決，但農業處也無奈表示，肥料嚴重缺貨暫時無解。

近日接獲不少農民陳情，雲林縣議員王又民表示，農委會制定的合理用肥量並不符合農民的實際需求，現階段影響的作物不僅有水稻、玉米，還有柑橘類及蔬菜類等，倘若農委會執意不改變制度方向，他們不排除向中央請命。

肥料預購實名制採農民預購肥料只要帶1張身分證到農會或肥料行，登記地段地號就能登記預購，而農會或肥料行受理登記後再回報彙整，由台肥供肥給各縣市農會後再配給鄉鎮農會。據了解，目前一天的肥料登記量就高達1萬公噸，而台肥一日產能為1500公噸，因此造成許多鄉鎮的肥量供不應求。