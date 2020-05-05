聽新聞
test
0:00 / 0:00
肥料預購實名制供不應求 雲林農民急跳腳
肥料預購實名制4月15日上路，農委會雖訂出各類作物肥料合理用肥量，讓農民到農會或肥料行登記預購，但實行半個多月來，供不應求困擾農民，縣議員王又民今天要求縣府解決，但農業處也無奈表示，肥料嚴重缺貨暫時無解。
近日接獲不少農民陳情，雲林縣議員王又民表示，農委會制定的合理用肥量並不符合農民的實際需求，現階段影響的作物不僅有水稻、玉米，還有柑橘類及蔬菜類等，倘若農委會執意不改變制度方向，他們不排除向中央請命。
肥料預購實名制採農民預購肥料只要帶1張身分證到農會或肥料行，登記地段地號就能登記預購，而農會或肥料行受理登記後再回報彙整，由台肥供肥給各縣市農會後再配給鄉鎮農會。據了解，目前一天的肥料登記量就高達1萬公噸，而台肥一日產能為1500公噸，因此造成許多鄉鎮的肥量供不應求。
雲林縣農業處副處長蔡耿宇指出，近期也有農民反應此事，農業處有向雲林縣農會、農委會反應，但獲得的回應是仍暫時無解。蔡耿宇說，現階段會鼓勵農民改施以有機肥、畜牧肥水或廚餘堆肥粒狀料等方式施肥，但因為農民有各自慣用的施肥做法，因此以輔導的角度來協助農民用肥，而有意願改轉施作的農民，可向農業處或環保局洽詢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言