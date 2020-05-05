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老舊高地社區用水4年12億改善 全國9社區首波補助

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
蔡適應邀台灣自來水公司分別在幸福華城、壯觀台北、美之國社區舉行3場說明會。圖／立委蔡適應辦公室提供
蔡適應邀台灣自來水公司分別在幸福華城、壯觀台北、美之國社區舉行3場說明會。圖／立委蔡適應辦公室提供

去年由立法委員蔡適應向行政院、經濟部水利署所爭取的「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」，共4年12億元分階段協助老舊高地社區改善用水品質，今年首波補助評比結果，優先選出9個社區執行，包括基隆的幸福華城社區、壯觀台北社區、美之國社區，新北市的雲鄉山莊、情趣大國、薪水贏家社區、國際公園城社區，及桃園市的美華社區、新竹縣的大矽谷社區。

首波補助對象日前公布，共有基隆市、新北市、桃園市、新竹縣等26個社區列入評比，考量台灣自來水公司可執行量能，以及地方政府經費可負擔範圍，優先選出9個社區範圍進行。

蔡適應昨晚邀台灣自來水公司分別在幸福華城、壯觀台北、美之國社區舉行3場說明會，蔡適應說，基隆市老舊高地社區的用水改善，經他和各單位溝通經過長久努力逐步實現，基隆市列入的3個社區，共有30多個管委會將近萬人的自來水用水權益，因此召開說明會讓住戶了解關於20%的住戶負擔款項，及水池及加壓受水設施土地地上權的問題，讓改善計畫可以順利來進行。

自來水公司第一區管理處表示，今年的計畫時程，說明會後自來水公司還會繼續跟社區來開工作會議，希望能在9月底前完成工作事項順利進行。

幸福華城說明會議員連恩典、王醒之、林旻勳、碇祥里長馮瑞枝、幸福華城22個管委會悉數到場；幸福華城為「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」，由基隆市政府使用第二預備金、代墊900多萬改善用水工程款項，再由自來水公司攤提於水費之中，目前工程已完成、也由自來水公司代管中。

這次計畫將可以幫助幸福華城22個管委會降低水費，初估每期操作費可以再大幅降低，因該計畫的補助，幸福華城的水池及加壓受水設施必須設定給台灣自來水公司，說明會後近期將再召開工作會議，希望各管委會，能夠協助提出土地所有權狀、住戶印鑑證明，讓水池及加壓站土地地上權設定登記予自來水公司。

壯觀台北社區有真善美等14個管委會代表，副議長林沛祥、張之豪、秦鉦、俞叁發、鄭愷玲等議員，壯觀里長楊添發、松府建設代表等單位出席。

水公司說明後續由自來水公司、基隆市政府分擔八成的用水改善費用、住戶則分擔另外2成費用，由於水池及加壓站土地目前都在建設公司，所以管委會需要確認款項，以及住戶區分所有權人會議決議讓自來水公司代管，後續就能和建設公司談設定水池及加壓站土地地上權登記予自來水公司。

美之國社區有市議員張秉鈞、德和里長曾聖為、立委何志偉辦公室主任施偉政、美之國管理委員會成員、各棟戶代表20位成員等，也針對住戶分擔的20%費用，提出希望費用可以攤提，還有水池及加壓受水設施的土地設定等，希望土地所有權人可以協助設定予自來水公司。

蔡適應邀台灣自來水公司分別在幸福華城、壯觀台北、美之國社區舉行3場說明會。圖／立委蔡適應辦公室提供
蔡適應邀台灣自來水公司分別在幸福華城、壯觀台北、美之國社區舉行3場說明會。圖／立委蔡適應辦公室提供
蔡適應邀台灣自來水公司分別在幸福華城、壯觀台北、美之國社區舉行3場說明會。圖／立委蔡適應辦公室提供
蔡適應邀台灣自來水公司分別在幸福華城、壯觀台北、美之國社區舉行3場說明會。圖／立委蔡適應辦公室提供
蔡適應邀台灣自來水公司分別在幸福華城、壯觀台北、美之國社區舉行3場說明會。圖／立委蔡適應辦公室提供
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