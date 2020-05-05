肝癌是沈默殺手 醫師籲超音波檢查護肝
花蓮一名48歲林姓男子，近來胃口不好、體重減輕而就醫，經腹部超音波發現肝臟長一顆3公分腫瘤，讓他非常錯愕。門諾醫院表示，台灣是B、C型病毒性肝炎流行區域，而且肝是人體沉默的器官，呼籲40歲以上民眾除抽血檢查外，記得要做腹部超音波檢查，有助於發現腫瘤，及早治療。
門諾醫院腸胃內科醫師戎伯岩說，肝腫瘤包含惡性及良性，若證實是良性腫瘤，就不用太過擔心。肝臟的良性瘤中，以血管瘤最常見，再來是良性結節性增生，腺瘤則較少見。惡性腫瘤就是肝臟惡性腫瘤，如肝癌、膽管癌、轉移癌，往往是身體出狀況才發現。
多數的肝硬化和肝癌是由慢性B、C型肝炎而來，根據衛福部的統計資料顯示，肝癌是台灣癌症死亡的第二大原因，每年約有7000名患者死於肝癌，這個數字比起新冠肺炎似乎有過之而無不及。
戎伯岩醫師表示，酒精、黃麴毒素，部分化學物質，也是誘發肝癌發生的危險因子，肝臟是沈默的器官，沒有痛覺神經，等到身體功能開始異常而準備就醫時，可能已罹患肝炎、肝硬化，甚至是肝癌。
戎醫師指出，目前現有的診斷工具包含超音波、電腦斷層、核磁共振等，新的診斷檢查工具，包含對比劑超音波、內視鏡超音波等能更快發現腫瘤。超音波沒有輻射線也非侵入性檢查，不傷身體也不會感到不舒服，民眾若能保持警覺，注意身體變化，定期接受腹部超音波追蹤，並配合醫師的檢查治療，及早發現治療。
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