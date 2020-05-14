防疫勤洗衣 五大步驟你做了嗎

要阻絕新冠肺炎疫情，民眾戴口罩、勤洗手，卻忽略每日外出衣物已成為各種病毒、細菌沾染附著的溫床，一不小心便容易成了「防疫破口」！「提高洗衣頻率」是目前最該具備的防疫意識，但要正確洗衣，有五大步驟得先學會！

「提高洗衣頻率」是目前最該具備的防疫意識。 圖／Panasonic 提供

防疫勤洗衣 洗衣機大熱賣

近期全市場洗衣機銷售大熱賣，尤其洗脫烘滾筒洗衣機NA-V180HDH更加熱銷。Panasonic滾筒洗衣機更重視洗衣環境的重要性，搭配洗劑量自動精準投入和業界唯一雙效自動槽洗淨，不但可達到除菌效果，更可以提高清潔度，可說是缺「衣」不可的洗衣機選購重點。

洗衣防疫已成大家共識，如果加上五大步驟，更可保障家人健康。

洗衣5大步驟，保護自己也保護家人

步驟1：回家就反脫衣物放進洗衣籃，勤換洗衣物

外出時衣物會沾染許多病菌，回到家務必先換洗衣物，避免髒污細菌汙染家中環境。

防疫勤洗衣，洗脫烘洗衣機近期銷售大熱賣。 圖／Panasonic 提供

步驟2：洗劑量自動精準投入，洗劑不殘留、洗衣更安心

Panasonic滾筒洗衣機自動投入槽可容納洗衣精約870ml，柔軟精約580ml，洗劑一次補充，方便又輕鬆。

為了防疫市面上推出各種抗菌洗衣精，民眾以為加越多越好，卻造成殘留問題。每次洗衣時，Panasonic滾筒洗衣機會偵測衣物量，自動投入剛剛好的洗劑量，防止噴濺、弄髒雙手等步驟，乾淨又方便，更減少洗劑瓶罐擺放問題，空間寬敞更潔淨。

Panasonic洗脫烘滾筒洗衣機NA-V180HDH洗劑量自動精準投入，空間變寬敞。 圖／Panasonic 提供

步驟3：60°C溫水泡洗淨，輕鬆高溫除菌、除螨

根據專家說法，病菌大多有不耐熱的特性，可利用高溫風或溫水洗衣，不但提高清潔度，還可達到殺菌效果，「溫度」成為選購洗衣機重要指標。

Panasonic滾筒洗衣機溫水洗衣同時除蟎抑菌，洗衣前先以溫風加熱除蟎、再用60°C溫水清洗，才洗得掉高溫殺死的塵蟎屍體，將過敏原徹底沖乾淨。

60°C溫水泡洗淨，輕鬆高溫除菌、除螨。 圖／Panasonic 提供

步驟4：高溫風循環烘衣

家中曬衣空間不夠，Panasonic洗脫烘滾筒洗衣機NA-V180HDH業界烘衣最快，可節省約1.5小時。

Panasonic洗脫烘滾筒洗衣機NA-V180HDH業界烘衣最快。 圖／Panasonic 提供

步驟5：nanoeX雙效自動槽洗淨

其實洗衣機在頻繁使用下，衣物上的髒污、皂垢等會殘留在洗衣槽裡，讓洗衣槽藏汙納垢，甚至比馬桶還髒！一定要讓筒槽保持潔淨，衣服才不會越洗越髒。

Panasonic滾筒洗衣機，具備業界唯一雙效自動槽洗淨功能，洗清前，水流全面沖刷除洗劑；洗衣完成後，釋放nanoeX，抑制黑黴、除臭達99.9%。每次洗衣，洗衣槽同時徹底乾淨。

業界唯一nanoeX雙效自動槽洗淨。 圖／Panasonic 提供

智慧管理 洗衣更輕鬆

Panasonic滾筒洗衣機搭配ECONAVI智慧節能科技，結合IOT智慧聯網功能，可透過app自動設定最佳洗衣模式，讓洗衣更輕鬆，保障家人健康。

做好洗衣5大步驟，保護自己也保護家人，擁有Panasonic洗脫烘滾筒洗衣機 除菌抗敏一次到位，再也不用擔心外出把病毒帶回家，能夠天天穿的乾淨又安心！

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