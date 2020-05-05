HPV疫苗非女性專用 男性也需要

子宮頸癌是女性十分常見的癌症之一，近年政府大力推動子宮頸抹片檢查，即早篩檢出癌前病變之外，加上推動國中生健保施打子宮頸癌疫苗，增加預防罹患子宮頸癌的強度。台北榮總新竹分院婦產科醫師李竑叡表示，人類乳突病毒(HPV)，超過100多種亞型，與子宮頸癌相關的高危險型別約有17種，其中第16、18、52、58等型別為台灣較常見的高危險型別，而引起尖形濕疣（俗稱的菜花）的第6、11型屬於低危險型別。

李竑叡提到，將近99.7%的子宮頸癌是因感染人類乳突病毒（Human PapillomaVirus；HPV）所導致，傳染方式主要是以性行為感染為主，其少部分經由泡溫泉、上公共廁所或帶病毒的門把、電腦鍵盤、滑鼠等被感染，大部分的人在感染後病毒會由體內自行消除，少部分持續感染的人，於10至20年後會有發生癌前病變，甚至引發癌症的機會。

目前市面上有三種HPV疫苗，李竑叡說明，二價（16.18）只有保護子宮頸癌及癌前病變，四價或九價則有預防尖形濕疣(菜花)等傳染病，除了女性可接種，男性也可以預防陰莖癌、肛門癌及頭頸癌；李竑叡提醒，根據研究女性感染到HPV，傳染給男性的機會反而是比較高哦，12.3%(女傳男)>7.3%（男傳女）。