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怕染疫！常規疫苗接種率低 醫籲「未及時打恐釀新災」

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
常規疫苗施打率降低，林口長庚紀念醫院副院長、兒童感染科教授邱政洵呼籲千萬別忽略施打疫苗的時機。圖／長庚醫院提供
常規疫苗施打率降低，林口長庚紀念醫院副院長、兒童感染科教授邱政洵呼籲千萬別忽略施打疫苗的時機。圖／長庚醫院提供

新冠肺炎疫情爆發，許多家長擔心染疫，盡可能避免前往醫院，盼等到疫情結束的那一天，再帶孩子接種疫苗，只是疫情至今尚未看見終點；兒科醫師呼籲，施打常規疫苗千萬別延誤時機，否則具有高度傳染性的麻疹，或是百日咳等疾病，對於未施打疫苗的孩子，反而會造成傷害。

不只是台灣，新冠肺炎影響常規疫苗接種率，美國也受到影響，近期已有不少美國的兒科醫師連續在紐約時報和華盛頓郵報呼籲，家長不應過度的恐慌而讓寶寶的常規預防保健受到耽誤，因為在未來新型冠狀病毒疫情受到控制之後，原本可以靠著疫苗而控制的其他傳染病如麻疹、百日咳等，恐怕會趁機崛起，這將嚴重威脅到孩子的健康。

林口長庚紀念醫院副院長、兒童感染科教授邱政洵表示，過去一個診次至少會有50組是來接種疫苗，但疫情期間剩不到一半，他提醒家長千萬別輕忽未接種疫苗，對孩子健康的威脅，昔日難以在台灣出現的疾病，恐因孩子沒有保護力而捲土重來。

邱政洵說，能夠理解家長的擔憂，但台灣醫療體系面對新冠病毒，都已採取分艙分流計畫，不只對於就診、探病採取分流管制，兒童醫療也是採取分流，兒科病房依分艙分流觀念，畫分成紅、黃、綠三個顏色的區塊。

紅區是負壓病房區，用來收治高度懷疑或確診的病童；黃區為檢疫病房區，用來收治有發燒咳嗽及下呼吸道感染的病童；綠區則是用來收治因其他疾病而需住院治療的病童。

透過這種分流分區照顧的做法，在疫情期間可以持續提供完整而高品質的兒童醫療照護，如果遇到疑似個案，也能利用黃區或紅區病房，及時給予病童適當的隔離和檢測。

除了病人的分艙分流，也擬定醫護人員不得跨區、跨棟照護，就連清潔人員都有清楚的區域範圍，以落實感控工作，全面防堵院內交叉感染。

邱政洵說，疫情終點未明，建議家長，應該給予寶寶充足的營養，規律的活動，注意公共衛生。

疫情 疫苗 新冠肺炎

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