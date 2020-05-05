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防疫做愛心 台灣諾華捐款助155社福單位

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
台灣諾華與聯合勸募，攜手進行「防疫物資專案計畫」，協助弱勢團體防疫。圖／台灣諾華提供
台灣諾華與聯合勸募，攜手進行「防疫物資專案計畫」，協助弱勢團體防疫。圖／台灣諾華提供

新冠肺炎全民防疫之餘，企業也做愛心。知名藥廠台灣諾華，今表示捐助新台幣180萬元給予聯合勸募，雙方攜手進行「防疫物資專案計畫」，提供1萬542件防疫物資，至全台18縣市、155個社福單位，估計可嘉惠359個服務地點，協助弱勢團體防疫。

台灣諾華表示，新冠疫情從今年一月起，對台灣民眾的生活引起重大影響，其中弱勢家庭面對疫情威脅，承擔風險能力恐更低，因此台灣諾華向瑞士總部申請180萬元急難救助基金，助聯合勸募提供相關社福單位如耳溫槍、防護手套、次氯酸水、洗手乳和洗衣粉等防疫物資。

而聯合勸募也會於6月底前，了解這批防疫物資使用情況，確保物資的合理使用。

台灣諾華總裁謝麗娟表示，跟聯合勸募的捐助合作是全球諾華善盡企業社會責任的一環，諾華瑞士總部於3月底宣布，將提供總金額2000萬美元以上的急難救助基金，給全球各地急需援助的機構，並計畫捐出1.3億劑抗瘧疾藥物HCQ「羥氯喹」對抗新冠肺炎，希望此藥能擴大應用於治療新冠肺炎。

新冠肺炎 疫情 瑞士

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