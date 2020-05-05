防疫做愛心 台灣諾華捐款助155社福單位

現今網路世代，人們所追的不再是影視明星，而是經營網路社交平台的網紅，追隨者會因為他們的外型、個性、心態等去挑選自己想Follow的對象。近期有一位身材姣好的健身女教練在Instagram上分享爬上「北大武山」的美照，結果卻收到一名男網友私訊，抱怨他和女友因為她「整趟路吵到快分手」，讓她備感無奈：「我只是分享我自己的生活！」

2020-05-05 11:39