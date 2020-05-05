超度全球數十萬新冠肺炎亡者 法鼓山辦祈福法會

盼貢獻宗教團體的一份心力，法鼓山僧團將於週日(10日)在世界佛教教育園區大殿，以網路直播「三時繫念祈福超度法會」，並已開放民眾填寫雲端祈福。法鼓山表示，希望凝聚宗教信仰和全民祝福的力量，為受到疫情影響生活的國家和地區祈福平安，祝禱數十萬疫病亡者都能依願往生善處或天國、淨土。

法鼓山表示，以往國內外遇有重大災難發生之際，如921地震、美國911事件、汶川地震、緬甸風災、八八風災、日本311震災……，僧團均會在鄰近分寺院或於農禪寺舉辦三時繫念法會，為生者祈福、為亡者超度。

此次新冠肺炎罹難者遍及全球，法鼓山則是首度在園區進行此項超度佛事，僧團並將為有疫情的國家地區，於佛前投影消災、超薦雲端牌位。

在三時繫念法會當中，法鼓山還會將先前自3月份起，連續10週舉行的「心安平安祈福法會」，由僧團領眾同做功德迴向；希望把台灣此刻的平和安定，藉由佛法遞送到全世界，祝禱每一位醫護防疫人員，以及數百萬的確診民眾均能平安無事。

除了以法會為世界祈福，法鼓山慈善基金會、護法總會目前也正陸續寄送7萬多份棉布口罩，前往紐約、洛杉磯等等疫情尚未消減的城市，透過海外的分寺院，優先供給亟需防疫物資的醫院、街友和收容中心。

●「三時繫念祈福超度法會」共修直播