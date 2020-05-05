三總細胞治療中心 今與竑源生技簽署合作意向書
三軍總醫院兩年前成立細胞治療中心，開啟癌症治療新模式，今天進一步與竑源生技股份有限公司簽署合作意向書，宣布共同進行臨床合作，整合醫療產學鏈，盼再創新細胞醫療的里程碑。
三軍總醫院院長蔡建松表示，三總細胞治療中心是手術、放療、化療以外的第四大癌症治療模式，在符合衛福部公告人體細胞組織優良操作規範下，提供病患在癌症治療上更精準且更有效能的醫療服務。
蔡建松表示，為強化醫療產學鏈，三總細胞治療中心今天與竑源生技股份有限公司簽署合作意向書，未來雙方將在癌症治療、再生醫學、感染症、神經性疼痛及精準醫療等領域開展合作，如分享臨床與實驗室資源、合作進行細胞治療臨床試驗、提供科室醫師交流與訓練、提供輔導細胞免疫療法試驗規劃與諮詢等，盼共同開發創新多元的治療模式。
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