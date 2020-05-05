台大名醫施景中接生 雙胞胎出生竟然相隔3個月創紀錄

台大醫院婦產部名醫施景中在臉書分享最近為產婦接生龍鳳雙胞胎，第一個孩子早產在24周就出生，經過安胎，第二個孩子隔了87天才出生，雖然是雙胞胎，但生日差了三個月，創下醫學的紀錄。

施景中並查了文獻，國外雙胞胎最久有相隔154天，但是第一個出生的是死產，能夠兩個胎兒都存活，彼此相隔3個月，相當罕見。

衛生福利部台南醫院婦產科主任蔡永隆表示，這相當的困難，在第一個孩子出生時，媽媽的子宮產生自然宮縮，想要安胎讓第二個孩子不要出來，很不容易，更何況要應付許多的併發症，都能存活相當罕見。自己行醫數十年，接生無數，雙胞胎相隔最久出生只有3小時。

這名產婦之前就有早產胎兒死亡的紀錄，加上本身就有許多內科疾病，雖然住在離島，但這次懷孕為了保住胎兒，早早就到台大就醫，但仍在懷孕22周時就發生羊膜炎及迫切早產，雖然施景中積極安胎，但男寶寶仍在24周時出生。

施景中擔心孩子早產狀況多，建議孕婦繼續安胎，不要讓另一個女寶寶出生，但安胎也有很多困難，有可能胎盤會剝離引起大出血，或者是已出生的男寶寶的胎盤留在體內可能引發嚴重感染，造成女寶寶也感染。

施景中表示，為了積極安胎，產婦完全不能下床，甚至插上尿管，連下床上廁所都不行，產婦非常配合，住院住了6周，期間子宮頸又有感染，還好被控制，到30周時狀況穩定，才讓產婦回家繼續養胎。

最近產婦懷孕9個多月，胎兒愈來愈大，由於產婦之前曾因子宮腺肌症開過刀，施景中擔心傷疤可能會被胎兒撐破，於是剖腹接生第二個女寶寶，與第一個男寶寶出生，前後相差87天，而第二個寶寶出生時，可以看到第一個寶寶仍留在媽媽體內的胎盤已腐爛退化，還好沒有引發嚴重的感染。

目前兩個孩子都還在住院中，第一個男寶寶雖然早產，但狀況還算穩定，不過體重比晚出生的妹妹要輕一點，兩個寶寶過一陣子應該就都能順利回家。

施景中表示，這種生產方式在醫學上叫interval delivery of twins (雙胞胎間隔生產)，不是新觀念，但大部份只能多拖個1-2週，能爭取到第二個寶寶多養一個月就很厲害了，沒想到這個媽媽又多養了3個月，相當不容易。