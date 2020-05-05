聽新聞
test
0:00 / 0:00

交通罰單拖3個月才收到無法舉證 立委喊修法

聯合晚報 / 記者雷光涵／台北報導
民眾交通違規可能三個月後才收到罰單，擔心時間過長無法舉證，立委提案修法規定警方舉發期限修正為七天內。 圖／聯合報系資料照片
民眾交通違規可能三個月後才收到罰單，擔心時間過長無法舉證，立委提案修法規定警方舉發期限修正為七天內。 圖／聯合報系資料照片

依現行道路交通管理處罰條例規定，民眾有交通違規，可能三個月後才收到罰單，不但同一違規可能遭連續舉發，有理由想申訴，路口監視器的影像保存又未超過三個月，無法舉證。立委劉櫂豪等16名立委提案修法規定警方舉發期限修正為七天內。不過他也說，只要監視器影像保存天數有配套，舉發期限可以再討論。

「三個月前，為什麼我會在這裡闖紅燈呢？」常有民眾接到交通罰單，想不起當時違規的狀況。以闖紅燈為例，即使記起是為禮讓救護車，要調閱路口監視器為時已晚。劉櫂豪辦公室指出，經向警政署查詢，影像原則保存15天，有的地方政府會延長到一個月，但罰單三個月後才收到，顯然不利民眾救濟。

連續舉發恐不知情

另一方面，劉櫂豪辦公室說，駕駛人若未被攔車開單，當場接到警告，可能在同地點反覆違規。比如每天上下班要經過的路段，新設了測速固定照相設備，可能連續受罰長達三個月。該辦公室指出，道路交通管理處罰條例立法目的，是加強道路交通管理、維護交通秩序、確保交通安全，民眾違法受罰，僅是為達目的之手段。三個月前違規被警察舉發，不能達到立即糾正的目的。

事實上，當初為避免「檢舉達人」惡意連續檢舉長達三個月，已將道交處罰條例第七條之一修正為民眾舉發違規案件期限為七天，卻未一併修正第90條規定，造成警察執法與民眾檢舉時間期限差異過大，劉櫂豪等16名立委提案將舉發期限修正為七日使其有一致性。

延長影像保留天數 有機會解套

不過劉櫂豪辦公室也說，警方需要查證民眾檢舉是否屬實等行政作業，他們理解七天難以完成，但只要舉發天數縮短且有延長監視器影像保存天數等配套，並不堅持改成七天。交通部說，此為警政署權責，尊重他們的意見。

劉櫂豪 罰單 警察 交通違規 測速 救護車

延伸閱讀

「政治操作過重」民眾黨立委張其祿批中選會介入罷韓

不當沒入超過3百億還沒還 立委促落實促轉進度

警告發交通違規拖3個月？資深交警：多在1個月內寄出

南迴改安朔至草埔段　5月底前常態速限將提升為70公里

相關新聞

汽油比水便宜加98划算？別白花錢 車子出現一種情況才需要

國際油價因供過於求跌跌不休，國內油價也降至21年來新低，比礦泉水還便宜。有人因此好奇詢問，是否該趁機換用貴一點的油？引起網友正反兩派討論。

口罩驚喜度「藥局、超商、超市」誰最高？ 內行人曝答案

新冠肺炎（COVID-19）造成台灣鬧口罩荒，政府為了維持供貨穩定，宣布下令禁止出口，並實施口罩實名制，而民眾領到的口罩樣式、顏色也非常多樣，意外引起話題。這讓一名網友好奇詢問「藥局、超商、超市口罩驚喜度誰最高」，貼文立刻掀起熱議。

台大名醫施景中接生 雙胞胎出生竟然相隔3個月創紀錄

台大醫院婦產部名醫施景中在臉書分享最近為產婦接生龍鳳雙胞胎，第一個孩子早產在24周就出生，經過安胎，第二個孩子隔了87天...

藥局盜用配額？媽媽買口罩被擋 她查紀錄驚見已3次

口罩實名制上路以後，固定週期購買口罩成為全民例行公事，中央流行疫情指揮中心日前也推出援助世界活動，鼓勵民眾將過去未領取的口罩捐出。不過卻有民眾遭不肖藥局假冒身分，動用口罩配額...

水情緊自來水夜間減壓 石門水庫人工增雨也盼多對流雨

石門水庫集水區降雨有限，目前雖然維持穩定供水不到限水階段，北區水資源局和自來水公司二區處以5月底前，保留1個月民生及工業...

20年來最慘災情！新冠疫情在台爆發後 餐飲業營收共蒸發309億元

新冠肺炎疫情持續延燒，各大產業陸續受到嚴重衝擊，經濟部統計處2020年4月23日公布2020年3月批發、零售業及餐飲業動態調查結果，餐飲業的3月營業額僅519億元、年減已達21%，是20年來最大減幅，與1月營業額828億元相較，更落差了309億元。

檢測搭配AI分析 提早發現青光眼

視神經細胞檢測搭配AI技術分析，能提早18個月發現青光眼！青光眼是一種因視網膜上細胞受損導致失明的眼疾，又分為急性與慢性。其中，慢性青光眼早期症狀不明顯，等到出現症狀時已相當嚴重。近期研究證實，用一種稱為DARC的測試方式，再搭配AI技術進行結果評估，可比現有技術提早18個月發現青光眼。

蚊蟲體內微生物 成杜絕瘧疾曙光

蚊子體內的真菌能100%阻擋瘧疾！英國科學家近日發現，蚊子體內有新品種微生物可以抑制瘧疾寄生蟲在蚊子體內生長，只要蚊子內有該種微生物，就不會有瘧疾帶原蟲。但由於瘧疾在非洲等地的死亡率仍相當高，5歲以下有40%會死於瘧疾，如果能擴大應用，將有助於人類擺脫瘧疾超過2000年來的困擾。

母親節到底要送什麼？十大媽媽們最喜愛的禮物出爐

一年一度的母親節就要到了，此時此刻應該有不少人焦頭爛額地思考，到底該準備什麼母親節禮物給親愛的媽媽才能送進心坎裡？雖然每次問媽媽想要什麼，她總是一副無欲無求的樣子，但其實心裡總是有些什麼想要的小禮物啦（笑）

TABASCO紅椒粉 防腐劑違規退運

衛福部食藥署公布本周邊境查驗不合格結果，違規名單包括美國知名調味料品牌塔巴斯科（TABASCO）生產的原味紅椒粉，經檢出...

肥料預購實名制供不應求 雲林農民急跳腳

肥料預購實名制4月15日上路，農委會雖訂出各類作物肥料合理用肥量，讓農民到農會或肥料行登記預購，但實行半個多月來，供不應...

氣喘患者依賴急救吸入劑 醫界：恐惡化

台灣約有兩百萬名氣喘患者，台灣胸腔暨重症加護醫學會今年調查顯示，八成四氣喘病患對急救吸入劑呈現中高度依賴，長此以往可能使患者惡化風險不減反增。

熱門新聞

馬生拍「看見台灣」8K縮時影片 網友讚：起雞皮疙瘩

全聯商品定價偏貴？ 掌握「購買時機」網友驚嘆超划算

影／英烹飪達人教削皮刀正確用法 網驚呼：原來可以這樣用

第7輪口罩實名制3.0預購開跑 4超商送優惠還可抽汽車

藥局盜用配額？媽媽買口罩被擋 她查紀錄驚見已3次

只賣35天！麥當勞3款「黑色漢堡」登場 3重起司更濃郁

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。