交通罰單拖3個月才收到無法舉證 立委喊修法

依現行道路交通管理處罰條例規定，民眾有交通違規，可能三個月後才收到罰單，不但同一違規可能遭連續舉發，有理由想申訴，路口監視器的影像保存又未超過三個月，無法舉證。立委劉櫂豪等16名立委提案修法規定警方舉發期限修正為七天內。不過他也說，只要監視器影像保存天數有配套，舉發期限可以再討論。

「三個月前，為什麼我會在這裡闖紅燈呢？」常有民眾接到交通罰單，想不起當時違規的狀況。以闖紅燈為例，即使記起是為禮讓救護車，要調閱路口監視器為時已晚。劉櫂豪辦公室指出，經向警政署查詢，影像原則保存15天，有的地方政府會延長到一個月，但罰單三個月後才收到，顯然不利民眾救濟。

連續舉發恐不知情

另一方面，劉櫂豪辦公室說，駕駛人若未被攔車開單，當場接到警告，可能在同地點反覆違規。比如每天上下班要經過的路段，新設了測速固定照相設備，可能連續受罰長達三個月。該辦公室指出，道路交通管理處罰條例立法目的，是加強道路交通管理、維護交通秩序、確保交通安全，民眾違法受罰，僅是為達目的之手段。三個月前違規被警察舉發，不能達到立即糾正的目的。

事實上，當初為避免「檢舉達人」惡意連續檢舉長達三個月，已將道交處罰條例第七條之一修正為民眾舉發違規案件期限為七天，卻未一併修正第90條規定，造成警察執法與民眾檢舉時間期限差異過大，劉櫂豪等16名立委提案將舉發期限修正為七日使其有一致性。

延長影像保留天數 有機會解套

不過劉櫂豪辦公室也說，警方需要查證民眾檢舉是否屬實等行政作業，他們理解七天難以完成，但只要舉發天數縮短且有延長監視器影像保存天數等配套，並不堅持改成七天。交通部說，此為警政署權責，尊重他們的意見。