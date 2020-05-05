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蚊蟲體內微生物 成杜絕瘧疾曙光

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
科學家近日發現的新真菌，可能是人類讓瘧疾消失的新關鍵。（Photo from Pixabay）
科學家近日發現的新真菌，可能是人類讓瘧疾消失的新關鍵。（Photo from Pixabay）

蚊子體內的真菌能100%阻擋瘧疾！英國科學家近日發現，蚊子體內有新品種微生物可以抑制瘧疾寄生蟲在蚊子體內生長，只要蚊子內有該種微生物，就不會有瘧疾帶原蟲。但由於瘧疾在非洲等地的死亡率仍相當高，5歲以下有40%會死於瘧疾，如果能擴大應用，將有助於人類擺脫瘧疾超過2000年來的困擾。

完全消滅瘧疾

根據《英國廣播公司》報導，英國與肯亞聯合的研究團隊在非洲最大的維多利亞湖附近找到的蚊子中發現這種微生物，它們會寄生在蚊子的腸道與生殖器，重要的是它們可以透過蚊子叮咬及交配等方式進行傳播，只要體內有這種真菌，就不會有瘧疾的帶原蟲出現。

瘧疾是由蚊蟲叮咬，將帶有病原的單細胞生物傳至人類體內的致命疾病，人類存在至今長年飽受瘧疾困擾，雖然瘧疾在歐亞大陸、美國等地都已陸續絕跡，不過在非洲、因為公衛環境差，目前還是當地的重大疾病。但是根據團隊的實驗結果，這種真菌可以有效防止蚊子得到瘧疾。

利用生物防治

雖然這種真菌目前只能在5%的昆蟲中找到，但研究團隊科學家海倫還是很興奮表示，能夠100%完全阻擋瘧疾是非常不可思議的事情，如果可以想辦法大量培養這些真菌，讓每年造成40萬人死亡的瘧疾有消失的機會，「這會是科學界與醫界非常大的突破。」

《紐西蘭國家廣播電台》報導，目前可行的方案有2種，首先可以透過大量培養胞子，並直接將真菌散播在空氣中，讓真菌自然寄生到蚊子體內。還有另外一種方法是透過大量養殖帶有真菌，且不會叮人的公蚊，將其野放後透過交配的方式，讓公蚊將真菌散播到母蚊與孑孓上。

此篇研究發表於之名科學期刊《自然通訊》，研究團隊希望透過這種真菌，將長久以來糾纏人類的瘧疾消失。

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