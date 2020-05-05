藥局盜用配額？媽媽買口罩被擋 她查紀錄驚見已3次

口罩實名制上路以後，固定週期購買口罩成為全民例行公事，中央流行疫情指揮中心日前也推出援助世界活動，鼓勵民眾將過去未領取的口罩捐出。不過卻有民眾遭不肖藥局假冒身分，動用口罩配額，當事人憤而提告，也呼籲大家查詢自己的口罩購買紀錄。

一名女網友在臉書社團「爆料公社」發文，指自己母親的口罩配額遭到盜用。發文者表示，媽媽曾在新竹住過一段時間，也在當地藥局消費過，多年前已搬到台南生活。她在4月22日第一次去台南的藥局買口罩，卻被告知前一周已領過，而且已有3次購買紀錄，地點都是新竹某間藥局。

發文者確認並非住竹北的家人領取後，致電該藥局，詢問若無健保卡，可否報身分證字號買口罩，對方竟回覆可以，她因此要媽媽去報案。發文者說，原本台南警方只想聯繫健保署將最近一筆紀錄刪除，讓媽媽隔天可以買口罩，在她的強烈要求下，才給了媽媽報案三聯單。

而當新竹員警前往查訪時，該藥局立刻表明是一名工作人員家人的身分證字號與報案當事人差一碼，才會不小心誤植，並辯稱系統疏失。後來還寫了一封道歉信，並附上18個口罩給媽媽。

發文者氣憤表示不相信這種說法，已提告對方偽造文書，也等著對方拿出只差一碼的身分證。她並提醒網友們，即使健保卡在自己身上，依然可能遭到盜用，呼籲大家善用健保快易通APP或至鄰近藥局查詢自己的口罩購買紀錄。

網友們看完事情經過紛紛直呼「太扯」，痛斥明明是故意盜領卻把責任推給系統，一面倒支持告上法庭，「可以連續錯3次，根本就是篩選看誰都沒在購買口罩」、「用這樣的手法不知道得手多少次了」、「疏失？惡意侵佔吧」、「誤Key一次還能理解，三次也太扯」、「雖然幫忙發口罩很辛苦，也不能這樣監守自盜啊」。還有人解釋，身分證最後一碼是檢查碼，所以至少會差最後兩碼，不可能只差一碼。

另有藥局從業人員留言，雖然為了讓健保卡遺失或毀損的民眾仍能買口罩，所以開放手動輸入，但為了避嫌，他也只敢用插卡的方式。

民眾發現自己的口罩配額遭藥局盜買了3次。 圖擷自 臉書社團「爆料公社」