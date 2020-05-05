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中正大學研發敗血症快篩感測器 1小時找出致病原因

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣中正大學機械工程系教授謝文馨團隊日前研發一套「雙面光柵生物感測器」可快速檢測敗血症患者到院初期的發炎程度及原因。圖／中正大學提供
嘉義縣中正大學機械工程系教授謝文馨團隊日前研發一套「雙面光柵生物感測器」可快速檢測敗血症患者到院初期的發炎程度及原因。圖／中正大學提供

嘉義縣中正大學機械工程系教授謝文馨團隊日前研發一套「雙面光柵生物感測器」可快速檢測敗血症患者到院初期的發炎程度及原因，縮短病人住院時間，醫生也能透過該感測器即時確認治療效果，目前已獲得3項國內外專利，預計2年內申請醫療法規認證。

謝文馨表示，傳統敗血症檢測時間過長，臨床上為避免病情惡化，檢測結果出爐前會先使用廣泛型抗生素治療，易造成藥物濫用、治療成效不佳，而因敗血症需花時間檢測，醫生只能透過觀察病人生理狀況，做為追蹤治療成效的參考，延長病人住院時間，造成醫療資源浪費。

敗血症由細菌、病毒、真菌或其他病原體造成全身性發炎反應併器官衰竭的病症，在治療上分秒必爭，謝文馨團隊研發的「雙面光柵生物感測器」不需進行血液培養，只要將患者血液檢體注入感測器晶片中，1個小時內就能針對不同的發炎因子初步分類致病原因，提供醫生施打抗生素的指引。

謝文馨表示，目前中正大學研發的雙面光柵生物感測器，能客製化晶片廣泛應用於生醫感測或食品檢測，預估感測器晶片量產成本不到1美元，且檢測系統的結構和操作簡單，適合用在醫療資源較不足的地方，有望推廣到小型診所、長照中心等，做定點照護的前端快速篩檢系統。

中正大學團隊日前已開發第二代雛型機，除了獲得1項美國專利、2項台灣專利，也正在申請2項美國專利，更與國內抗體製造廠商合作，未來將持續累積臨床檢體的檢測數量，預計2年內申請醫療法規認證，成立新創公司或技術轉移。

專利 敗血症 中正大學

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