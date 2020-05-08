想安心宅在家躲疫情 快檢查冰箱有沒有這3大問題

新冠肺炎全面翻轉人們購物習慣，過去習慣小規模、多頻率的採購，如今為維持社交距離、減少出門機會，多改為少次、大量採購食材，「超認真調查局」出任務街訪消費者，卻發現多數民眾遭遇三大問題，成為無法安心宅在家最大苦惱來源。

Panasonic大容量電冰箱NR-B659TG，廣受主婦歡迎。 圖／Panasonic 提供

苦惱一：大量採買冰箱冰不下

游小姐表示，以前2、3天就會採買一次，如今改為3-5天才買一次，才發現冰箱根本不夠放。劉小姐說，雖然不想出門，但因為家裡冰箱容量無法儲存食物，只好冒風險多次採買。林小姐指出，冰箱放不下，只能選罐頭類或即時食品，感覺不健康。

一次性採買，冰箱卻冰不下，讓消費者好苦惱。 圖／Panasonic 提供

苦惱二：冷凍空間太小

陳小姐，表示喜歡去賣場採購很多大量的冷凍食品及肉類，這次疫情讓她深刻感受家中冰箱冷凍庫太小，如果可以有更大的冷凍庫就太好了。

苦惱三：耗能耗電傷荷包

董小姐則搖頭嘆氣，為了減少採買接觸人群機會，她都會一次購足，想辦法把冰箱塞滿塞好，但後來聽說冰箱塞太滿很浪費電，身為精打細算的家庭主婦，讓她陷入兩難，實在不知道該怎麼辦比較好。

Panasonic兩門電冰箱NR-B659TG是新一級能效冰箱一年只要348度電，可以幫助食材維持最新鮮狀態，還能幫你省電省荷包。 圖／Panasonic 提供

選對好冰箱 三個問題一次解決

然而，也有消費者因為選對好冰箱，買得開心、冰得也安心。Panasonic原廠代表張韋恩經理發現，防疫期間，大容量的冰箱銷售特別好，特別是Panasonic兩門電冰箱NR-B659TG商品，是業界台灣製最大收納空間的兩門霸主，超大冷凍室200公升，活動式製冰盒設計可靈活運用空間，又有強化玻璃設計，冰再重也不用擔心。

Panasonic兩門電冰箱NR-B659TG，讓你在防疫期間，買再多也都可以收納 圖／Panasonic 提供

Panasonic兩門電冰箱NR-B659TG，是業界台灣製最大收納空間的兩門霸主。 圖／Panasonic 提供

在保鮮力部分，採用AG銀除菌，冷藏室裡面設魚肉保鮮專區，各層透明化設計相當清楚，可以看到最裡面的東西，冰大量的食材也非常方便，取放不容易忘記，食材維持最新鮮狀態。

主婦斤斤計較的節能特色，Panasonic兩門電冰箱NR-B659TG採用ECONAVI智慧節能科技，是一級能效、變頻壓縮機，一個月電費只要100多元左右，智慧節能科技最高省電約20%、冰再多也不用擔心耗電，為荷包省下不少錢。

Panasonic超大容量電冰箱和冷凍櫃機種齊全，方便消費者選擇。 圖／Panasonic 提供

冰箱冷凍室冰不夠 冷凍櫃幫你神助攻

冷凍櫃也是近來竄起的防疫家電產品，各通路都有不少民眾搶貨。消費者為減少外出採買次數，除了常一次性採購新鮮食材，也會購買大量冷凍食品，想要吃得健康，食材保存環境和省電很重要。

Panasonic還有直立式冷凍櫃NR-FZ250A-S是儲放大量冷凍食品的神隊友。 圖／Panasonic 提供

Panasonic原廠代表張韋恩經理指出，如果650公升的冰箱都冰不夠，或是有更大量冷凍食品保存的需求，Panasonic直立式冷凍櫃NR-FZ250A-S 有效容積可達242L，高1722x寬595x深670mm，滿足大容量需求。

在保鮮力部分，具備自動除霜、冷凍 /冷藏切換設計、五段溫度控制面板、四星級冷凍能力；收納採用分層透明抽屜、頂層翻蓋設計，方便分門別類存放想儲藏的食材。

此外，直立式冷凍櫃NR-FZ250A-S節能效果佳，年耗電量300度，成為不少人首選的居家防疫神助手；吃得安心、更可安心在家。

Panasonic超大容量電冰箱和冷凍櫃機種齊全，消費者可依自身需求選擇，讓聰明家電成為宅家好幫手，吃得更健康安心！

更多產品資訊https://reurl.cc/Mv6RO3