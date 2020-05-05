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防疫情緒緊張加衍生家庭糾紛怎麼辦？聽醫師建議

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
第一線醫護人員面對疫情，工作、生活也會受影響。圖／衛福部桃園醫院提供
第一線醫護人員面對疫情，工作、生活也會受影響。圖／衛福部桃園醫院提供

在疫苗和特效藥還沒出現前，高規格新冠肺炎防疫措施讓精神科、皮膚求診人數增加。衛福部桃園醫院身心內科主任蔡孟釗指出，某些民眾以往和家人的關係較疏離，而在居家檢疫足不出戶的情況下，與家人相處反加重緊張的情緒，衍生爭執或家暴情況。

另外，防疫期間也有民眾表現面臨各方面的壓力有負面情緒，感到無助而採用藥物或酒精等傷害身體的物質來紓壓。

醫師建議無論是居家檢疫或減少外出者，可以利用此時做一些家事，試著了解另一半過去做家事的情境，增進家庭關係。雖然要維持社交距離，但隔離者還是能透過視訊連絡家人朋友，試著讓彼此的心更親密，讓對方感受到此刻是安全的，而且要一起渡過疫情

新冠肺炎也讓身心科患者卻步，即使藥都吃完了，仍因疫情不敢回門診拿慢性用藥處方，更甚者因停藥而焦慮症狀復發，增加飲酒和吸煙量。如因居家隔離或居家檢疫無法親自就醫，可委請家人協助；不敢到醫院就醫者，亦不妨主動聯絡醫療院所，當地醫療院所亦對疫情期間有相關措施協助。衛福部提供1925安心專線電話諮詢，和各地衛生局均有提供專線諮詢就醫及心理問題。。

衛福部桃園醫院團隊治療確診對象時，除了隔離病房的專責護理師和醫師們，臨床心理師也是給予患者心理支持的重要成員。醫師表示，患者常見的擔心如自己會不會傳染親友，也擔心自己的病情會惡化變成重症，如果出院會不會復發，也想到以後在職場、社區會不會遭歧視，想到這些，也會有自責和罪惡感，伴隨出現失眠，不安，肌肉緊繃，頭痛等身心症。

類似的情形也會出現在醫護人員身上，因高張的壓力出現行為改變，如不敢接觸家人，失眠，易怒，不能專心，回家不斷清潔身體等。

醫師表示，對確診者和所有配合防疫措施的民眾要給他們正能量，讓他們明白隔離和治療是一種付出，感謝他們保護台灣人民，避免疫情擴大。

疫情 醫師 新冠肺炎 家暴

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